Под ящиками холодильника скапливается вода: что проверить перед вызовом мастера

Лужа под нижними ящиками холодильника не всегда означает поломку. Вода могла стечь с вымытых овощей, остаться после пролитого напитка или образоваться из-за избытка влаги внутри камеры. Но если дно приходится вытирать снова и снова, причина может заключаться в том, как холодильник отводит воду после автоматической разморозки.

Начинать следует не с разборки задней стенки и тем более не с прочистки неизвестного отверстия проволокой. В разных холодильниках система отвода конденсата устроена по-разному, а в некоторых моделях она вообще недоступна пользователю без разборки панелей, пишет Extension. Сначала нужно понять, откуда именно берется вода.

Как проверить сами ящики?

Самая простая причина часто остается незамеченной. Вода может попадать вниз вместе с продуктами. Вымытые овощи и фрукты продолжают отдавать влагу, а капли постепенно собираются на дне контейнера или под ним. В ящиках для овощей обычно поддерживается повышенная влажность, поскольку она помогает зелени и некоторым овощам медленнее терять воду. Это нормальная особенность таких отделений.

Ящики следует полностью вытащить, насухо вытереть их и поверхность под ними, а также осмотреть упаковки и контейнеры. Даже небольшая трещина в бутылке, банка с неплотной крышкой или пакет с продуктами могут привести к образованию небольшой лужицы, которая будет снова появляться в одном и том же месте. После этого холодильник можно оставить работать и проверить дно через несколько часов или на следующий день. Если оно осталось сухим, более сложной неисправности, вероятно, нет.

Вода в холодильнике имеет несколько причин / Фото Unsplash

Откуда вообще берется вода в холодильнике?

Даже если внутри ничего не пролилось, влага все равно попадает в холодильник вместе с воздухом. Когда открывают дверцу, более теплый и влажный воздух из комнаты попадает внутрь. После охлаждения часть водяного пара конденсируется, а на очень холодных поверхностях может превращаться в иней.

В холодильниках с автоматической разморозкой этот иней периодически тает. Вода должна собираться в предусмотренном конструкцией месте, пройти через дренажный канал или трубку и попасть в нижний поддон, где впоследствии испаряется благодаря теплу, выделяемому при работе холодильника. Если этот процесс работает нормально, пользователь вообще не видит воду от размораживания.

Проблема может быть в дренаже – вода появляется снова после того, как дно холодильника полностью вытерли и убедились, что продукты не протекают. Особенно показательна ситуация, когда влага регулярно скапливается в одном и том же месте у задней стенки или под нижними контейнерами.

В холодильниках определенной конструкции именно туда может попадать вода, которая не смогла нормально пройти через систему отвода после цикла размораживания. Если уплотнитель не прилегает плотно, внутрь постоянно поступает теплый влажный воздух. В такой ситуации холодильнику приходится отводить значительно больше влаги, чем при нормальной работе.

Когда небольшой конденсат не означает поломку?

Несколько капель внутри холодильника еще не являются признаком неисправности. Влага сильнее конденсируется в жаркую и влажную погоду, после частого открывания дверцы или когда внутрь положили много продуктов с высоким содержанием воды. Холодная поверхность работает примерно так же, как стакан с холодным напитком в теплом помещении: водяной пар из воздуха превращается в капли.

Другая ситуация – заметная лужа, которая появляется снова после каждой уборки. Это уже повод искать постоянный источник воды. Если продукты сухие, ничего не протекает, дверца закрывается плотно, а вода продолжает скапливаться, следующим подозреваемым становится система отвода воды после размораживания.

Что можно проверить самостоятельно перед вызовом мастера?

Начинать стоит с того, что не требует разборки холодильника. Вытащите ящики, удалите всю воду и проверьте продукты на наличие протечек. Затем осмотрите уплотнитель и убедитесь, что дверца полностью закрывается. После этого важно понаблюдать, где именно появляется вода.

Если она снова образуется под ящиками или у задней стенки, стоит открыть инструкцию к конкретной модели и найти раздел об автоматической разморозке и дренаже. Если производитель предусматривает доступ пользователя к дренажному отверстию, очищать его нужно только способом, указанным для этой модели.

Не пытайтесь прочистить дренажное отверстие проволокой или отверткой, ведь твердые предметы легко пробивают трубку или ломают внутренние детали. Если после базовой проверки уплотнителя на дверце и конденсата вода под ящиками появляется снова, дело не в обычном засоре.

Постоянное намерзание льда и регулярные лужи свидетельствуют о поломке системы размораживания, нагревателя или дренажа, поэтому такую неисправность следует сразу поручить мастеру.