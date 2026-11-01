Когда выключают свет и в доме быстро становится холодно: 5 ошибок с радиаторами, которые крадут тепло

Когда на улице резко холодает, а отключения света заставляют особенно бережно относиться к каждому градусу тепла в доме, даже исправные радиаторы могут работать не так эффективно, как кажется. Причина не всегда кроется в котле или самой системе отопления.

Иногда тепло буквально задерживается внутри батареи или скапливается за диваном, сушилкой или слоем пыли. Некоторые привычные действия также не способствуют более быстрому нагреву комнаты, хотя именно так ими пользуются годами, пишет Ideal Home.

Почему даже пыль на радиаторе имеет значение?

Радиаторы часто остаются без внимания во время обычной уборки, особенно пыль, которая скапливается между секциями и внутри панели. Начинать подготовку к отопительному сезону стоит именно с очистки. Слой пыли и мусора может препятствовать нормальному теплообмену и снижать эффективность радиатора.

Очень важна правильная подготовка батареи к сезону / Фото unsplash

Перед чисткой батарею нужно выключить и дать ей остыть. Пыль внутри можно удалить узкой насадкой пылесоса или выдуть феном, предварительно положив под радиатор влажное полотенце. Для внешней поверхности подойдет мягкая тряпка и теплая вода с небольшим количеством моющего средства.

Как понять, что в батарее скопился воздух?

Если нижняя часть радиатора горячая, а верхняя остается холодной, внутри могла образоваться воздушная пробка. Воздух мешает горячей воде нормально циркулировать, поэтому часть батареи почти не участвует в обогреве комнаты.

Еще один характерный признак – бульканье или другие необычные звуки. В таком случае радиатор нужно развоздушить. Специалисты советуют делать это как минимум раз в год в рамках планового обслуживания системы. Если после этого одна батарея все равно остается значительно холоднее остальных, проблема может заключаться в балансировке системы и распределении потока теплоносителя.

Почему диван или шкаф возле радиатора "крадут" тепло?

Радиатору нужно свободное пространство, чтобы нагретый воздух мог распространяться по комнате. Если перед ним стоит диван, комод, шкаф или другая большая мебель, значительная часть тепла задерживается между батареей и предметом.

В результате сам радиатор горячий, а комната прогревается значительно медленнее. Поэтому в холодное время года стоит пересмотреть расположение мебели и, если возможно, отодвинуть большие предметы от батарей. Особенно это касается радиаторов, которые годами остаются спрятанными за диванами, дверями или вещами.

Почему не стоит сушить мокрые вещи прямо на батарее?

В холодное время года радиатор часто превращается еще и в сушилку для носков, полотенец и другой одежды. Но именно тогда он хуже выполняет свою основную функцию. Мокрые вещи закрывают батарею и препятствуют нормальной циркуляции нагретого воздуха. Тепло тратится в первую очередь на сушку ткани, а не на обогрев комнаты.

Есть и другая проблема: вода с одежды испаряется в помещении, из-за чего повышается влажность. Осенью и зимой это может усилить образование конденсата на холодных окнах. Специалисты советуют сушить вещи на отдельной сушилке в комнате с вентиляцией, оставляя между ними зазоры для циркуляции воздуха. Сам радиатор лучше не накрывать и не заставлять, чтобы тепло беспрепятственно поступало в комнату.