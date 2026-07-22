Почему в СССР ванну ставили на кухне: причина удивит многих

Сегодня трудно представить квартиру, в которой ванна стоит рядом с плитой или кухонными шкафами. Однако в домах, построенных в СССР, особенно в так называемых "сталинках", такая планировка была вовсе не редкостью. Это решение не имело ничего общего с дизайнерскими экспериментами – его диктовали технические возможности и жилищные условия того времени.

24 Канал выяснил, почему в СССР ванну размещали на кухне.

Почему такое решение принято?

Отсутствие отдельной ванной комнаты

Дело в том, что размещение ванны на кухне было вынужденным компромиссом, который позволял обеспечить жильцов хотя бы минимальными бытовыми удобствами. Историк, доктор исторических наук Мирослав Борисенко в интервью "Локальной истории" отмечает , что в первой половине XX века жилищный кризис в СССР был настолько острым, что власти стремились максимально быстро обеспечить людей крышей над головой, даже если это означало отказ от привычного уровня комфорта.

По его словам, отдельные квартиры с собственной кухней и санузлом долгое время оставались недостижимой роскошью для многих семей. Зато кухня уже имела подвод воды, канализацию и вентиляцию, поэтому именно там проще всего было установить ванну. Кроме того, после Второй мировой войны в СССР остро не хватало жилья. Главной задачей было как можно быстрее обеспечить людей квартирами, поэтому комфорт часто отходил на второй план. Из-за этого архитекторы выбирали самые простые и самые дешевые решения.



Ванна на кухне / Фото из соцсетей

Наличие газовой колонки

Еще одной причиной такой планировки стало горячее водоснабжение. В многих домах централизованной горячей воды не было, поэтому для нагрева использовали газовые колонки. Их обычно устанавливали именно на кухне, где уже были газовые коммуникации. Из-за этого ванну часто размещали рядом, чтобы сократить длину труб и упростить монтаж системы. Массовое производство газовых колонок в СССР началось в середине 1950-х годов, когда они стали привычным элементом жилых домов без централизованного горячего водоснабжения.

Были ли такие квартиры нормой?

Ванна на кухне встречалась не во всех советских домах. Чаще всего такую планировку можно увидеть в ранних "сталинках" или малоэтажных домах, где не хватало места для отдельного санузла. Позже, с появлением "хрущевок", архитекторы начали проектировать компактные совмещенные ванные комнаты. Они были очень маленькими, однако уже позволяли отделить кухню от санитарной зоны. Именно такие квартиры постепенно стали стандартом массового жилищного строительства.

Почему сегодня такое решение почти не встречается?

К счастью, современные строительные нормы предусматривают отдельные санузлы, а перенос ванны на кухню в большинстве случаев невозможен без сложного согласования. Кроме того, к современным квартирам предъявляются иные требования к вентиляции, гидроизоляции и инженерным сетям.

Поэтому ванна на кухне сегодня воспринимается как интересная историческая особенность советской архитектуры, напоминающая о временах, когда главным приоритетом было обеспечить людей жильем, а не создать максимально комфортную планировку.