Это может случиться с каждым: почему даже закаленное стекло в душе "взрывается" без удара
- Закаленное стекло в душевых кабинах может внезапно разрушаться из-за микроскопических дефектов и резких температурных перепадов.
- Для уменьшения риска рекомендуется использовать сертифицированное стекло, профессиональный монтаж и избегать ударов по краям панелей.
Случаи, когда стекло в душевой кабине внезапно рассыпается на мелкие осколки, случаются не так уж и редко. Люди часто описывают это как "взрыв" – громкий звук, после которого закаленное стекло буквально разлетается по ванной комнате. Но почему так происходит?
Специалисты ABC 10 news объясняют: причина не в мистических явлениях, а в свойствах самого материала и ошибках монтажа.
В большинстве душевых кабин используется закаленное стекло. Оно значительно прочнее обычного, но имеет одну особенность: при повреждении рассыпается на мелкие фрагменты. Это сделано из соображений безопасности – во избежание крупных острых осколков. Впрочем, если в стекле есть даже микроскопический дефект, внутреннее напряжение может со временем вызвать внезапное разрушение. Иногда это происходит без видимого внешнего воздействия.
Почему стекло может взорваться?
- Одна из самых распространенных причин – резкий контраст температур. Горячий душ в холодном помещении создает напряжение в материале. Если стекло установлено с нарушением технологии или имеет микротрещины, этого может быть достаточно для разрушения. Особенно риск возрастает зимой, когда ванная комната недостаточно прогрета.
- Ошибки во время установки – еще один фактор риска. Если крепления затянуты слишком сильно или стекло соприкасается с жесткими металлическими элементами без защитных прокладок, в местах давления накапливается напряжение. Со временем даже незначительный удар дверцы или легкий перекос конструкции может спровоцировать "эффект взрыва".
- Края закаленного стекла – самое уязвимое место. Даже небольшой удар металлическим предметом, бутылкой шампуня или насадкой душа может оставить микроповреждения. Разрушение при этом может произойти не сразу, а через несколько дней или недель.
- Хотя это случается редко, иногда причиной становится производственный дефект. Например, попадание посторонних частиц в структуру стекла во время изготовления. Такие дефекты не всегда заметны невооруженным глазом.
Почему стекло в душевой может взорваться / Фото Unsplash
Как уменьшить риск?
Специалисты издания The Spruce советуют:
- выбирать сертифицированное закаленное или триплекс-стекло;
- доверять монтаж только профессионалам;
- избегать резких перепадов температур;
- регулярно проверять крепления и уплотнители;
- не допускать ударов по краям панелей.
