Именно поэтому дизайн компактных ванных требует другого подхода, чем просторные интерьеры в стиле спа. Как отмечает издание Livingetc, некоторые популярные тренды в небольших помещениях работают против вас.

Дизайнеры советуют избегать решений, которые перегружают пространство и затрудняют его использование.

Что не стоит делать в маленьких ваннах?

Отдельная ванна

Ванная, стоящая отдельно, давно стала символом роскоши. Однако в маленьком помещении она редко выглядит гармонично. Вместо элегантности появляется ощущение захламленности, ведь такая модель занимает много физического и визуального пространства. В компактных ванных гораздо практичнее устанавливать встроенную ванну или совмещать ее с душем. Это позволяет сохранить функциональность и не нарушить логику передвижения.



В малых ванных лучше устанавливать душевую / Фото Pinterest

Слишком массивное освещение

Большие дизайнерские светильники могут выглядеть эффектно, но в маленькой ванной они начинают доминировать над всем интерьером. Один большой светильник создает жесткие тени и не обеспечивает равномерного освещения. Лучше работает многослойный свет: сдержанное потолочное освещение в сочетании с настенными бра или подсветкой зеркала. Такой подход добавляет пространству глубины и уюта без перегрузки.

Слишком много открытых полок

Открытые полки красиво смотрятся на фото, но в реальной жизни быстро становятся источником беспорядка. В маленькой ванной это особенно заметно: косметика, полотенца и бытовые мелочи создают визуальный шум. Закрытые шкафчики и системы хранения помогают сохранить аккуратность и сделать интерьер более целостным. Открытые полки лучше использовать дозировано – для нескольких декоративных акцентов.



Многие открытые полки накапливают пыль / Фото Pinterest

Полностью темная палитра

Темные цвета могут выглядеть стильно и глубоко, однако в небольших ванных они часто "поглощают" свет и визуально уменьшают помещение. Особенно это заметно при недостаточном естественном освещении. Светлые или теплые оттенки создают ощущение воздуха и пространства. Темные цвета лучше использовать точечно – в мебели, смесителях или отдельных деталях. Это позволяет сохранить баланс и добавить характера без эффекта "коробки".

Интересно! MDPI пишет, что уровень освещения в помещении имеет огромное влияние на его восприятие и атмосферу. Когда света мало, пространство кажется меньшим и более тесным, даже если потолки высокие. Все потому, что в темных комнатах тени становятся глубже, а углы и детали теряются, что создает ощущение сжатости.

Как сделать маленькую ванную более просторной?

Как сделать маленькую ванную более просторной?