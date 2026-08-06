Чем осветить гостиную в 2026 году: 5 альтернатив "классической" люстре
Потолочная люстра часто кажется самым простым решением для освещения гостиной. Однако одного светильника обычно недостаточно, чтобы равномерно осветить все пространство. Дизайнеры советуют дополнять его другими источниками света, расположенными в разных зонах комнаты.
Atmosfera Magazine назвал 5 современных альтернатив классической люстре.
Что повесить в гостиной вместо потолочного светильника?
Трековые светильники
Трековые системы обеспечивают верхнее освещение без привязки к одной точке на потолке. Они легко настраиваются и позволяют менять направление света в зависимости от потребностей.
Такие системы имеют современный и лаконичный вид, поэтому прекрасно подходят для минималистичных интерьеров.
В то же время они могут стать интересным контрастом и в классической гостиной. Благодаря прямым и изогнутым секциям трековые светильники можно компоновать в различных конфигурациях, а при необходимости – добавлять новые прожекторы или менять их расположение.
Трековые светильники – отличная замена люстре / Фото Filorail by iGuzzini
Настенные бра
Элегантные и ненавязчивые бра могут полностью заменить люстру.
Перед установкой стоит определиться с мощностью светильников и направлением света: он может быть направлен вверх, к потолку, или вниз.
Настенные светильники способны не только освещать комнату, но и стать важным элементом декора. Их можно устанавливать поодиночке или симметричными парами.
Настенные бра становятся важным элементом декора / Фото Calamaio by Oluce
Настенные лампы с поворотным кронштейном
Такие светильники напоминают бра, но благодаря длинному подвижному кронштейну могут освещать пространство сверху, например над диваном. Они бывают как компактными и минималистичными, так и более выразительными по дизайну.
В то же время стоит учитывать, что, подобно люстрам, такие лампы могут несколько ограничивать возможности перестановки мебели. Однако они позволяют организовать верхнее освещение без изменения существующей электропроводки.
Одна из альтернатив классической люстре – настенная лампа с поворотным кронштейном / Counterbalance by.Luceplan
Арочный торшер
Арочные торшеры стали популярными после появления культовой модели Arco, созданной братьями Кастильони для Flos в 1962 году.
Их главная особенность – длинная изогнутая ножка, которая позволяет разместить источник света над диваном или столом без крепления к потолку. Также можно установить такой торшер в любом месте, где есть электрическая розетка. Он сочетает в себе практичность и вневременной дизайн и остается одним из самых эффектных решений для гостиной.
Арочный торшер – интересное решение для гостиной / Фото Ozz by Miniforms
Сочетание торшеров и настольных ламп
Использование нескольких мобильных источников света помогает создать мягкое и уютное освещение, которое легко адаптировать к различным занятиям.
Торшеры идеально подходят для чтения или создания общего атмосферного света, а настольные лампы обеспечивают комфортное приглушенное освещение во время просмотра телевизора или вечерних бесед с друзьями.
Используйте несколько источников освещения / Фото Serpente by Martinelli Luce