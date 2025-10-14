Подставка для украшений не только удобна, но и может стать стильным элементом интерьера. Ее легко сделать своими руками.

Пользовательница TikTok Наталья поделилась интересным лайфхаком, как самому сделать экстравагантную подставку для украшений, передает 24 Канал.

Смотрите также Не страшно, а весело: актриса Блейк Лайвли подсказала замечательные идеи к Хэллоуину

Как создать стильную подставку для украшений из ракушки?

Для проекта понадобятся:

стеклянный или пластиковый бокал;

большая ракушка;

маленькие ракушки;

декоративные камни или полубусины;

горячий клей;

суперклей;

акриловая краска (при желании).

Сначала от пластикового или стеклянного бокала нужно отделить ножку.

Обратите внимание! Мастер отмечает, что с пластиковым бокалом работать легче, но стеклянный имеет более изящный вид.

Далее ножку шлифуем наждачной бумагой или пилочкой для ногтей, чтобы образовался максимально ровный "срез".

Где-то посередине ракушки добавляем клей и приклеиваем ножку. Следует держать ножку до полного застывания клея. Наталья предупреждает, что это потребует немало времени.

Затем реба добавить еще клей на ножку, чтобы конструкция не развалилась.

Когда клей полностью застыл, его следует замаскировать меньшими ракушками, декоративным камнями или полубусинами.

При желании можно покрасить край ракушки акриловой краской. Как следствие – изысканная подставка в стиле русалок.

Как подставка образовалась из бокала и ракушки: смотрите видео

Какие хэллоуинский декор выбрала Блейк Лайвли?

Идеи Блейк Лайвли для Хэллоуина остаются популярными даже спустя годы. Актриса показала, как превратить обычные тыквы в стильный и веселый декор для дома. В своем Instagram она поделилась осенним оформлением дома в Нью-Йорке, где живет с Райаном Рейнольдсом и детьми.