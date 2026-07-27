Лето или зима: когда действительно лучше клеить обои, чтобы они не отклеились через несколько месяцев

Многие планируют ремонт в зависимости от времени года. Одни убеждены, что обои нужно клеить только летом, когда тепло, другие ждут отопительного сезона, считая зиму лучшим временем для таких работ. На самом же деле, решающее значение имеет не сезон, а условия в помещении.

Homes & Gardens рассказывает, когда действительно стоит клеить обои и каких ошибок следует избегать, чтобы они не отклеились и не разошлись по швам.

Почему лето не всегда идеальное время?

На первый взгляд, теплая погода кажется лучшей для ремонта. Однако именно летом возникают факторы, которые могут испортить результат. Одна из главных проблем – прямые солнечные лучи. Если они попадают на стенку, клей высыхает неравномерно. Поэтому одна часть полотна может пересохнуть и сморщиться, в то время как другая еще остается влажной.

Еще одна распространенная ошибка – проветривание комнаты . В жару многим хочется открыть окна, но сквозняки резко изменяют температуру и уровень влажности. В таких условиях обои могут высыхать неравномерно, что нередко приводит к их отслаиванию.

Когда лучше клеить обои / Фото Unsplash

Можно ли клеить обои зимой?

Зима также не препятствует ремонту, если в доме поддерживаются правильные условия. Строители рекомендуют, чтобы температура в комнате была в пределах от 10 до 25 градусов и оставалась стабильной не менее 10 дней после поклейки. Перед началом работ стены нужно хорошо прогреть.

Если температура в помещении ниже 10 градусов, клеить обои не рекомендуется. В то же время следует учитывать еще один нюанс. У батарей обои высыхают гораздо быстрее, чем на других участках стены. Из-за этого полотно может деформироваться или разойтись по швам. Чтобы избежать этого, мастера советуют временно накрыть батарею влажной тканью. Она будет частично поглощать тепло и обеспечит более равномерное высыхание клея.

Что действительно важно во время поклейки обоев?

Специалисты отмечают, что качество ремонта зависит не от календаря, а от правильного микроклимата в помещении. Для хорошего результата рекомендуется: