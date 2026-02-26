Мастера скрывают этот трюк: почему стены красят сначала в красный, а не в белый

Многие считают, что перед нанесением основного цвета стены обязательно нужно покрасить в белый. Однако некоторые профессиональные мастера используют совсем другой подход: сначала наносят красную или другую теплую подложку, а уже потом основной оттенок. Такой прием позволяет достичь более глубокого и насыщенного результата.

Этим лайфхаком поделился пользователь с ником @WALLCOV-yf1wb на ютубе.

Смотрите также Это катастрофа: какие цвета в интерьере никогда нельзя сочетать

В чем секрет?

Дело в том, что белая основа делает финишный цвет более "плоским" и холодным. Свет отражается от белой подложки равномерно, поэтому оттенок выглядит чистым, но иногда лишенным объема. Зато теплая база – например, красноватая или терракотовая – добавляет цвету глубины и сложности.

Особенно эффект заметен с:

темными,

оливковыми,

синими,

насыщенными зелеными тонами.

Такой метод часто применяют в дизайнерских интерьерах, где важно создать "живой" цвет с легким теплым подтоном. Это позволяет избежать ощущения стерильности и сделать пространство более уютным.

В то же время стоит учитывать, что техника требует опыта: если подобрать неправильную подложку, финишный оттенок может измениться слишком сильно. Эксперты советуют экспериментировать с подложкой на небольшом участке стены или образце гипсокартона, прежде чем красить всю комнату. Такой подход поможет оценить, как именно изменится тон и соответствует ли результат ожиданиям.

Как использовать подложку под краску: смотрите видео

Как получить более глубокий цвет?

Как пишет издание Cozy Projects, цвет базы может менять насыщенность, глубину и теплоту верхнего слоя краски – и это важно учитывать при окрашивании.

Под синий цвет – бордовая или теплая серая подложка. Такая база приглушает "холодность" синего и делает его насыщенным и менее "пустым", добавляя глубины, которую не дает чисто белый под тон.

– бордовая или теплая серая подложка. Такая база приглушает "холодность" синего и делает его насыщенным и менее "пустым", добавляя глубины, которую не дает чисто белый под тон. Под зеленый – красноватая или терракотовая подложка. Теплая основа для зеленого создает более приятный и живой тон, особенно в темных и оливковых вариациях.

– красноватая или терракотовая подложка. Теплая основа для зеленого создает более приятный и живой тон, особенно в темных и оливковых вариациях. Под темно-серый – темно-коричневая подложка. Это усиливает глубину серого, делая его похожим на "бархатный" глубокий оттенок вместо холодного или мыльного.

– темно-коричневая подложка. Это усиливает глубину серого, делая его похожим на "бархатный" глубокий оттенок вместо холодного или мыльного. Под глубокий синий или изумрудный – темная теплая база. Темная база добавляет насыщенности и интенсивности, позволяя цвету выглядеть более "дорого" и многослойно на большой площади.

Какие цвета нельзя сочетать в интерьере?

Ранее мы писали, что есть определенные комбинации цветов, которые могут испортить интерьер. В общем же тренды 2026 года указывают на отход от стерильно-белых кухонь в пользу более теплых оттенков, как кремовые и карамельные, создающие уют.