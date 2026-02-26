Майстри приховують цей трюк: чому стіни фарбують спочатку у червоний, а не в білий

Багато хто вважає, що перед нанесенням основного кольору стіни обов'язково потрібно пофарбувати в білий. Проте деякі професійні майстри використовують зовсім інший підхід – спочатку наносять червону або іншу теплу підкладку, а вже потім основний відтінок. Такий прийом дозволяє досягти більш глибокого й насиченого результату.

Цим лайфхаком поділився користувач з ніком @WALLCOV-yf1wb на ютубі.

Дивіться також Це катастрофа: які кольори в інтер'єрі ніколи не можна поєднувати

У чому секрет?

Річ у тім, що біла основа робить фінішний колір більш "пласким" і холодним. Світло відбивається від білої підкладки рівномірно, тому відтінок виглядає чистим, але інколи позбавленим об'єму. Натомість тепла база – наприклад, червонувата або теракотова – додає кольору глибини та складності.

Особливо ефект помітний із:

темними,

оливковими,

синіми,

насиченими зеленими тонами.

Такий метод часто застосовують у дизайнерських інтер'єрах, де важливо створити "живий" колір із легким теплим підтоном. Це дозволяє уникнути відчуття стерильності та зробити простір більш затишним.

Водночас варто враховувати, що техніка потребує досвіду: якщо підібрати неправильну підкладку, фінішний відтінок може змінитися занадто сильно. Експерти радять експериментувати з підкладкою на невеликій ділянці стіни або зразку гіпсокартону, перш ніж фарбувати всю кімнату. Такий підхід допоможе оцінити, як саме зміниться тон і чи відповідає результат очікуванням.

Як використовувати підложку під фарбу: дивіться відео

Як отримати глибший колір?

Як пише видання Cozy Projects, колір бази може змінювати насиченість, глибину та теплоту верхнього шару фарби – і це важливо враховувати при фарбуванні.

Під синій колір – бордова або тепла сіра підкладка. Така база приглушує "холодність" синього та робить його насиченим і менш "порожнім", додаючи глибини, яку не дає чисто білий під тон.

– бордова або тепла сіра підкладка. Така база приглушує "холодність" синього та робить його насиченим і менш "порожнім", додаючи глибини, яку не дає чисто білий під тон. Під зелений – червонувата або теракотова підкладка. Тепла основа для зеленого створює більш приємний і живий тон, особливо в темних та оливкових варіаціях.

– червонувата або теракотова підкладка. Тепла основа для зеленого створює більш приємний і живий тон, особливо в темних та оливкових варіаціях. Під темно-сірий – темно-коричнева підкладка. Це підсилює глибину сірого, роблячи його схожим на "оксамитовий" глибокий відтінок замість холодного або мильного.

– темно-коричнева підкладка. Це підсилює глибину сірого, роблячи його схожим на "оксамитовий" глибокий відтінок замість холодного або мильного. Під глибокий синій чи смарагдовий – темна тепла база. Темна база додає насиченості та інтенсивності, дозволяючи кольору виглядати більш "дорого" і багатошарово на великій площі.

Які кольори не можна поєднувати в інтер'єрі?

Раніше ми писали, що є певні комбінації кольорів, які можуть зіпсувати інтер'єр. У загальному ж тренди 2026 року вказують на відхід від стерильно-білих кухонь на користь тепліших відтінків, як кремові та карамельні, що створюють затишок.