Это займет всего 2 минуты: что обязательно нужно сделать с посудомоечной машиной перед отпуском

Перед поездкой в отпуск большинство людей не забывают выключить электроприборы, перекрыть воду или вынести мусор. Однако есть еще одна важная деталь, о которой часто забывают, – посудомоечная машина. Эксперты советуют уделить ей всего несколько минут перед отъездом.

Как пишет издание Kobieta.gazeta, это поможет избежать неприятного запаха, избыточной влажности и даже появления плесени после возвращения домой.

Что делать с посудомоечной машиной?

Самое простое, что стоит сделать перед отпуском, – не закрывать посудомоечную машину герметично. После последнего цикла мытья оставьте дверцу слегка приоткрытой. Благодаря этому остаточная влага быстрее испарится, а воздух будет свободно циркулировать внутри.

Так простой шаг помогает предотвратить появление затхлого запаха и создание среды, в которой могут развиваться плесень и бактерии. Во многих современных моделях эта функция даже реализована автоматически – после завершения программы дверца сама немного приоткрывается для лучшего высыхания.

Важно! Перед отъездом желательно запустить последний цикл мытья и полностью опорожнить машину. Не стоит оставлять внутри грязную посуду или остатки еды, ведь именно они чаще всего становятся причиной неприятных запахов и размножения микроорганизмов.

Еще одна процедура, которая займет всего несколько минут, – очистка сливного фильтра. Именно в нем скапливаются:

мелкие остатки пищи,

жир и другие загрязнения.

Если оставить их на несколько недель, по возвращении можно почувствовать резкий неприятный запах. Кроме того, загрязненный фильтр при благоприятных условиях может привлекать насекомых.



Что обязательно нужно сделать с посудомоечной машиной перед отпуском / Фото Unsplash

О чем еще стоит позаботиться?

Специалисты советуют перед длительным отсутствием оставлять приоткрытыми также дверцы стиральной машины, если она полностью высохла после последней стирки. Это позволяет избежать накопления влаги и появления затхлого запаха.

В то же время при обычном повседневном использовании не рекомендуется постоянно держать дверцу открытой. Внутрь могут попадать пыль, мелкий мусор и насекомые, а уплотнители со временем могут быстрее изнашиваться.