Почему пожар на кухне нельзя тушить водой: ответ знают единицы

Пожар на кухне ни в коем случае нельзя тушить водой. Это может повлечь гораздо более страшные последствия.

Почему не стоит тушить пожар на кухне водой – объясняет 24 Канал со ссылкой на @turnazar.

Важно Можно спровоцировать пожар: какие приборы никогда нельзя подключать к одной розетке

Чем тушить пожар на кухне

Эксперт по пожарной безопасности отметил, что пожар на кухне ни в коем случае нельзя тушить водой. Дело в том, что горячее масло при тушении водой превращается в пар и поднимает горячие масла. Это приводит к мощному возгоранию и быстрому распространению огня. Кроме того, если тушить пожар на кухне водой, то можно легко получить ожоги.

Если во время приготовления пищи на сковородке или другом кухонном приборе вспыхнул пожар, то прежде всего следует ограничить доступ воздуха к огню. Так, стоит накрыть посуду крышкой. Когда воздух закончится, то огонь исчезнет. Также можно накрыть принадлежности влажным полотенцем. Перед этим обязательно стоит выключить плиту.

Если есть огнетушитель, то обязательно используйте. Но помните, что это должен быть аэрозольный – для тушения пожаров кухонного оборудования,

– подчеркнул эксперт.

Также эксперт отметил, что ни в коем случае нельзя открывать духовку, если внутри начался пожар. Следует выключить духовку и подождать, пока внутри закончится воздух и огонь прекратится. Только тогда можно открывать дверцу духовки.

Как тушить пожар на кухне: смотрите видео

К слову, некоторые проблемы с проводкой стоит решать исключительно со специалистами. Если отремонтировать что-то неправильно, то это может стать причиной пожара.