7 скрытых опасностей в вашем доме, которые нельзя игнорировать

Дом часто воспринимается как безопасное место, но даже в самом уютном доме могут скрываться угрозы, которые вредят здоровью или безопасности.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, от плесени до незаземленных розеток – эти проблемы могут оставаться незамеченными годами, пока не произойдет что-то серьезное. Главные опасности, на которые стоит обратить внимание, рассказываем далее.

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Плесень – больше, чем неприятный налет

Плесень часто прячется во влажных, плохо вентилируемых местах - под раковинами, за гипсокартоном после протекания, в подвалах, вокруг окон и даже в стиральных машинах. Но это не просто косметическая проблема. Длительное воздействие плесени связывают с усталостью, проблемами с дыханием, затуманиванием мозга и дисбалансом микрофлоры кишечника. Если у вас обнаружена плесень, понадобится профессиональное устранение.

Заражение вредителями

Мыши, крысы, тараканы и постельные клопы не только создают дискомфорт, но и переносят болезни и вызывают аллергические реакции. Если гости появляются снова и снова, даже после самостоятельных попыток борьбы, следует обратиться к профессиональным дезинсекторам.

Разбитые окна – открытое приглашение для проблем

Даже одна трещина в окне может стать причиной дополнительной влажности, проникновения вредителей или нарушения вентиляции. А главное – это нарушение безопасности. Заменить разбитое окно нужно как можно быстрее, чтобы избежать более серьезных последствий.

Опасность лучше устранять сразу / Фото Freepik

Свинцовая краска – особенно опасна для детей

Краска на основе свинца была широко распространена в домах, построенных до 1978 года. Ее отслоение образует токсичную пыль, что может вызвать задержки развития и неврологические проблемы, особенно у детей. Если ваш дом старый и краска начала трескаться, это может быть сигналом для ремонта или замены отделки.

Асбест – скрытая опасность во время ремонта

Асбест не является вредным в покое, но если его повредить во время сверления, демонтажа или ремонта, волокна попадают в воздух и могут вызвать заболевания легких, в частности рак. Особенно это касается старых потолков, изоляции и панелей.

Если вы подозреваете наличие асбеста в своем доме, не пытайтесь устранить его самостоятельно – это работа для сертифицированных специалистов.

Старый ковер – источник аллергенов

Ковры, накапливавшие пыль годами, могут стать настоящим рассадником аллергенов и пылевых клещей. Они могут провоцировать приступы астмы, экзему и другие проблемы, особенно у детей. Если замена не входит в ваш бюджет, обратитесь к профессиональной уборке с глубокой очисткой.

Незаземленные электрические розетки – риск поражения током

В старых домах до сих пор могут быть незаземленные розетки, которые не только опасны, но и не соответствуют современным стандартам безопасности. Особенно критично, если такие розетки расположены во влажных зонах – на кухне или в ванной.

К слову, игнорирование обслуживания дома также может стоить дорого, особенно, если это 6 задач, которые могут иметь негативные последствия.