Добавят цвета в сад: 8 красивых многолетников, которые стоит посадить в ноябре
- Ноябрь – идеальное время для посадки многолетников, таких как морозник, астры, альстромерии, гейхеры, лилиетравы и гамамелис.
- Эти растения легко приживаются осенью и приносят яркие краски в сад после отцветания однолетников.
Поздняя осень идеальное время для посадки многолетних растений, ведь до наступления холодов их корни успевают хорошо укорениться. Если посадить их в этом месяце, они лучше переживут зиму и быстро восстановятся весной.
От морозников до кустов – многие многолетники легко приживаются даже в ноябре и после отцветания однолетников принесут в сад яркие цвета, передает 24 Канал со ссылкой на Country Living.
Какие многолетние растения сажать в ноябре?
Вот многолетники, которые стоит посадить в ноябре, пока не поздно:
- Морозник
Эти красивые цветы, которые часто называют рождественскими розами, являются зимними фаворитами. Они растут в плодородной, хорошо дренированной почве.
Морозник / The Spruce / Evgeniya Vlasova
- Астры
Доступны в красивых оттенках фиолетового, розового и белого цветов. Их ромашкообразные цветы имеют милый вид в контейнерах, горшках и на клумбах.
Астры / Фото fotosav
- Альстромерии
Ноябрь – хорошая возможность посадить позднецветущие многолетники, такие как альстромерии, которые цветут с лета до первых заморозков. Еще один многолетник для ноябрьской посадки – саксифрага (камнеломка), которая любит теневые и прохладные места и имеет звездообразные цветы.
Альстромерии / Фото Edward Gohlich
Камнеломка / Фото Susan Edmondson
- Гейхеры
Гейхеры хорошо растут в местах с пятнистой тенью и красиво покрывают почву. Их можно сажать рядом с хостами и сальвиями для создания эффекта лесной поляны. Эти растения, или коралловые колокольчики, ценят за красивые листья от темно-фиолетового до ярко-зеленого цветов.
Названа в честь немецкого врача и ботаника Иоганна Генриха фон Гейхера / The Spruce / Evgeniya Vlasova
- Лилиетравы
Не путайте эти красивые многолетники с травой. Они образуют аккуратные кустики травоподобных листьев с красивыми фиолетовыми цветами. Эти растения не только красивые, но и морозостойкие, то есть переживут зиму без проблем. Они оживят любую пустую клумбу.
Лилиетравы / Фото из открытых источников
- Гамамелис
Если хотите посадить кусты, сейчас хорошее время для гамамелиса и котинуса (дымчатого куста) – они украсят сад зимой благодаря необычным листьям и цветам.
Волшебный орех или гамамелис / Фото из открытых источников
Скумпия, рай-дерево или котинус / Фото Shutterstock
Издание Botanical Interests называет и другие многолетние растения, которые следует сажать в ноябре. Среди них – хризантемы, гиацинты, нарциссы, тюльпаны, эхинацея.
Какие растения стоит спрятать дома до первых заморозков?
Декоративные растения могут пострадать от заморозков, поэтому эксперт по садоводству Иш советует перенести домой 5 любимых садовых растений. Это бегонии и герани, фатсия японская, папоротники и кордилины.