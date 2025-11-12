Добавят цвета в сад: 8 красивых многолетников, которые стоит посадить в ноябре

Поздняя осень идеальное время для посадки многолетних растений, ведь до наступления холодов их корни успевают хорошо укорениться. Если посадить их в этом месяце, они лучше переживут зиму и быстро восстановятся весной.

От морозников до кустов – многие многолетники легко приживаются даже в ноябре и после отцветания однолетников принесут в сад яркие цвета, передает 24 Канал со ссылкой на Country Living.

Какие многолетние растения сажать в ноябре?

Вот многолетники, которые стоит посадить в ноябре, пока не поздно:

Морозник

Эти красивые цветы, которые часто называют рождественскими розами, являются зимними фаворитами. Они растут в плодородной, хорошо дренированной почве.

Морозник / The Spruce / Evgeniya Vlasova

Астры

Доступны в красивых оттенках фиолетового, розового и белого цветов. Их ромашкообразные цветы имеют милый вид в контейнерах, горшках и на клумбах.

Астры / Фото fotosav

Альстромерии

Ноябрь – хорошая возможность посадить позднецветущие многолетники, такие как альстромерии, которые цветут с лета до первых заморозков. Еще один многолетник для ноябрьской посадки – саксифрага (камнеломка), которая любит теневые и прохладные места и имеет звездообразные цветы.

Альстромерии / Фото Edward Gohlich

Камнеломка / Фото Susan Edmondson

Гейхеры

Гейхеры хорошо растут в местах с пятнистой тенью и красиво покрывают почву. Их можно сажать рядом с хостами и сальвиями для создания эффекта лесной поляны. Эти растения, или коралловые колокольчики, ценят за красивые листья от темно-фиолетового до ярко-зеленого цветов.

Названа в честь немецкого врача и ботаника Иоганна Генриха фон Гейхера / The Spruce / Evgeniya Vlasova

Лилиетравы

Не путайте эти красивые многолетники с травой. Они образуют аккуратные кустики травоподобных листьев с красивыми фиолетовыми цветами. Эти растения не только красивые, но и морозостойкие, то есть переживут зиму без проблем. Они оживят любую пустую клумбу.

Лилиетравы / Фото из открытых источников

Гамамелис

Если хотите посадить кусты, сейчас хорошее время для гамамелиса и котинуса (дымчатого куста) – они украсят сад зимой благодаря необычным листьям и цветам.

Волшебный орех или гамамелис / Фото из открытых источников

Скумпия, рай-дерево или котинус / Фото Shutterstock

Издание Botanical Interests называет и другие многолетние растения, которые следует сажать в ноябре. Среди них – хризантемы, гиацинты, нарциссы, тюльпаны, эхинацея.

Какие растения стоит спрятать дома до первых заморозков?

Декоративные растения могут пострадать от заморозков, поэтому эксперт по садоводству Иш советует перенести домой 5 любимых садовых растений. Это бегонии и герани, фатсия японская, папоротники и кордилины.