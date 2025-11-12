Додадуть кольору у сад: 8 красивих багаторічників, які варто посадити у листопаді
- Листопад – ідеальний час для посадки багаторічників, таких як морозник, астери, альстромерії, гейхери, лілієтрав та гамамеліс.
- Ці рослини легко приживаються восени і приносять яскраві барви у сад після відцвітання однорічників.
Пізня осінь – ідеальний час для посадки багаторічних рослин, адже до настання холодів їхнє коріння встигає добре укорінитися. Якщо посадити їх цього місяця, вони краще переживуть зиму і швидко відновляться навесні.
Від морозників до кущів – багато багаторічників легко приживаються навіть у листопаді і після відцвітання однорічників принесуть у сад яскраві кольори, передає 24 Канал із посиланням на Country Living.
Дивіться також Ця квітка неймовірного кольору стане садовим хітом 2026 року
Які багаторічні рослини садити у листопаді?
Ось багаторічники, які варто посадити в листопаді, поки не пізно:
- Чемерник
Ці красиві квіти, які часто називають різдвяними трояндами, є зимовими фаворитами. Вони ростуть у родючому, добре дренованому ґрунті.
Чемерник / The Spruce / Evgeniya Vlasova
- Астери
Доступні в красивих відтінках фіолетового, рожевого та білого кольорів. Їхні ромашкоподібні квіти мають милий вигляд у контейнерах, горщиках і на клумбах.
Астери / Фото fotosav
- Альстромерії
Листопад – гарна нагода посадити пізньоквітучі багаторічники, такі як альстромерії, які квітнуть із літа до перших заморозків. Ще один багаторічник для листопадової посадки – саксифрага (ломикамінь), яка любить тіньові та прохолодні місця і має зіркоподібні квіти.
Альстромерії /Фото Edward Gohlich
Ломикамінь / Фото Susan Edmondson
- Гейхери
Гейхери добре ростуть у місцях із плямистою тінню і красиво покривають ґрунт. Їх можна садити поруч із хостами та сальвіями для створення ефекту лісової галявини. Ці рослини, або коралові дзвоники, цінують за гарне листя від темно-фіолетового до яскраво-зеленого кольорів.
Названа на честь німецького лікара та ботаніка Йоганна Генріха фон Гейхера /The Spruce / Evgeniya Vlasova
- Лілієтрав
Не плутайте ці гарні багаторічники з травою. Вони утворюють акуратні кущики травоподібного листя з гарними фіолетовими квітами. Ці рослини не лише гарні, а й морозостійкі, тобто переживуть зиму без проблем. Вони оживлять будь-яку порожню клумбу.
Лілієтрав / Фото з відкритих джерел
- Гамамеліс
Якщо хочете посадити кущі, зараз гарний час для гамамелісу та котинуса (димчастого куща) – вони прикрасять сад взимку завдяки незвичайному листю та квітам.
Чарівний горіх або гамамеліс / Фото з відкритих джерел
Скумпія, рай-дерево або котинус / Фото Shutterstock
Видання Botanical Interests називає й інші багаторічні рослини, які слід садити у листопаді. Серед них – хризантеми, гіацинти, нарциси, тюльпани, ехінацея.
Які рослини варто сховати вдома до перших заморозків?
Декоративні рослини можуть постраждати від заморозків, тож експерт із садівництва Іш радить перенести до дому 5 улюблених садових рослин. Це бегонії та герані, фатсія японська, папороті та кордиліни.