Почему ремонт выходит вдвое дороже: 6 скрытых ошибок

Ремонт квартиры почти всегда начинается с желания уменьшить расходы. Однако именно попытки "сэкономить на мелочах" часто оборачиваются перерасходами, переделками и разочарованием в финальном результате.

О самых распространенных ошибках рассказал в своем инстаграме Алексей Чуницкий – специалист строительной компании, специализирующейся на ремонтах квартир.

По его словам, большинство проблем возникает еще на старте, когда владельцы недооценивают важность базовых этапов работ.

Какие решения в ремонте испортят результат?

Экономия на штукатурке стен

Кривые стены не скрыть краской, обоями или декором. Наоборот – ровное освещение, мебель и тени только подчеркивают все неровности. На этапе черновых работ кажется, что незначительные перепады не имеют значения. Но после завершения ремонта они начинают буквально бросаться в глаза. Исправление таких дефектов означает демонтаж отделки и новые расходы.

Плохая или неровная стяжка пола

Основа пола – это фундамент всего интерьера. Если стяжка сделана некачественно, любое покрытие со временем начнет создавать проблемы: плитка будет трескаться, ламинат или винил прогибаться, мебель будет стоять перекошено. Качественная стяжка – это не перестраховка, а гарантия долговечности пола без неприятных сюрпризов.

Дешевая черновая электрика и сантехника

Коммуникации скрыты от глаз, но именно они отвечают за безопасность и стабильность жилья. Низкокачественные трубы могут вызвать протечки и затопления, а ненадежная электрика – короткие замыкания и перебои. В таких случаях ремонт приходится делать повторно, иногда с полным демонтажем отделки. Экономия на инженерных системах почти всегда оборачивается двойными затратами.



Плохая сантехника может создать немало проблем / Фото Unsplash

Непродуманное освещение

Одна люстра по центру комнаты не формирует комфортного пространства. Она дает свет, но не создает атмосферы. Без сценариев освещения интерьер выглядит плоским и нефункциональным. Правильное зонирование, сочетание разных источников света и продуманная температура освещения – основа ежедневного комфорта.

Агрессивная цветовая палитра

Яркие и неестественные цвета могут выглядеть эффектно на рендерах или в шоуруме, но в реальной жизни быстро утомляют. Зато спокойные природные оттенки – молочный, песочный, теплый серый, оливковый, цвета дерева и камня – создают более гармоничное пространство и дольше остаются актуальными.



Неестественные цвета не украшают интерьер / Фото Pinterest

Отсутствие дизайн-проекта

Многие проблемы возникают именно из-за отсутствия четкого плана. В результате: не хватает розеток; двери открываются неудобно; мебель не помещается; бюджет постоянно растет. Кроме того, владельцу приходится самостоятельно контролировать все процессы, вместо того чтобы просто принять готовый результат.

