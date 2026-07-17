Как сэкономить тысячи на ремонте: мастера советуют не сбивать старую плитку

Демонтаж старой плитки считается одним из самых дорогостоящих и трудоемких этапов ремонта ванной комнаты. Он занимает немало времени, приводит к образованию большого количества строительного мусора и увеличивает общую стоимость работ. В то же время в некоторых случаях этого этапа можно избежать.

Современные технологии позволяют укладывать новое покрытие непосредственно поверх старой плитки. Однако такой вариант подходит только при условии, что существующее основание находится в надлежащем состоянии. Об этом пишет Better Homes & Gardens.

Когда старую плитку можно оставить?

Специалисты отмечают, что главное значение имеет не внешний вид плитки, а ее прочность и состояние основания. Если отдельные плитки отслаиваются, имеют трещины или под ними есть пустоты, новое покрытие также может быстро деформироваться.

Перед началом ремонта рекомендуется:

проверить, прочно ли держатся все плитки;

убедиться, что под покрытием нет пустот;

оценить ровность поверхности.

Для большинства современных покрытий перепады основания должны быть минимальными. Если пол неровный, его предварительно придется выровнять.

Какой кварц-винил лучше использовать в ванной?

Для помещений с повышенной влажностью мастера чаще всего рекомендуют клеевой кварц-винил. В отличие от замковых панелей, он плотно приклеивается к основанию, что снижает риск попадания воды под покрытие. Замок-кварц-винил также обладает высокой влагостойкостью, однако из-за технологических стыков при длительном контакте с водой влага может проникать под покрытие. Именно поэтому для ванных комнат производители часто рекомендуют клеевые системы укладки.



Какой кварц-винил лучше использовать в ванной / Фото Unsplash

Как правильно подготовить основание?

Даже если старая плитка находится в хорошем состоянии, укладывать новое покрытие без подготовки нельзя. Специалисты советуют:

очистить поверхность от пыли, жира и других загрязнений;

заполнить глубокие плиточные швы специальной шпаклевкой или выравнивающей смесью;

при необходимости отшлифовать гладкую поверхность для лучшего сцепления;

нанести грунтовку, предназначенную для невпитывающих оснований.

Если между плитками имеются значительные перепады высоты, может потребоваться тонкий слой самовыравнивающейся смеси. Только после этого можно приступать к укладке нового покрытия.

Почему преимущества такого способа ремонта?

Если старая плитка соответствует всем требованиям, укладка нового покрытия поверх нее имеет сразу несколько преимуществ:

не нужно тратить время на демонтаж;

значительно уменьшается количество строительного мусора;

ремонт выполняется быстрее;

сокращаются расходы на работы и вывоз отходов.

Именно поэтому такой способ все чаще применяют не только в ванных комнатах, но и на кухнях, а также в других помещениях, где уже есть керамическая плитка.

Когда демонтаж все же необходим?

Эксперты отмечают, что экономить стоит только в том случае, если старая плитка действительно является надежной основой. Если она отслаивается, имеет скрытые дефекты или под ней есть пустоты, новое покрытие не решит проблему, а лишь ненадолго ее скроет. В таком случае демонтаж старой плитки и ремонт основания остаются единственным правильным решением, ведь это позволит избежать повторного ремонта уже через несколько лет.