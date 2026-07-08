Почему нельзя ставить мойку рядом с плитой: эксперты назвали идеальное расстояние

Правильное расположение мойки и варочной панели влияет не только на удобство, но и на безопасность при приготовлении пищи. Дизайнеры советуют оставлять между ними достаточно рабочего пространства, чтобы избежать неудобств и сделать кухню максимально функциональной.

Какое расстояние между мойкой и варочной поверхностью считается идеальным – поделились эксперты издания LoveDeco.

Почему расположение мойки и плиты имеет значение?

Мойка и варочная поверхность – две самые важные зоны на кухне. Именно между ними хозяева чаще всего перемещаются во время приготовления блюд: моют продукты, нарезают их, а затем сразу отправляют на плиту. Специалисты отмечают, что именно поэтому эти элементы должны быть расположены логично.

В современном дизайне кухонь для этого используется принцип "рабочего треугольника", который объединяет раковину, плиту и холодильник. Такая схема позволяет сократить лишние движения и сделать процесс приготовления пищи более комфортным.

Какое расстояние считается оптимальным?

Единого обязательного стандарта не существует, однако эксперты рекомендуют оставлять между мойкой и варочной поверхностью не менее 40–50 сантиметров. Меньший зазор может сделать работу на кухне неудобной и увеличить риск попадания брызг воды на горячую поверхность. Наиболее комфортным считается расстояние от 60 до 90 сантиметров.

Именно такое пространство обеспечивает достаточно места для подготовки продуктов, нарезки и других кулинарных процессов. В больших кухнях это расстояние может составлять 100–120 сантиметров, однако слишком большое расстояние также имеет свои недостатки. В таком случае приходится чаще перемещаться между рабочими зонами, что делает процесс приготовления менее эффективным.



Каким должно быть расстояние между мойкой и плитой / Фото Unsplash

Почему важно соблюдать рекомендуемое расстояние?

Правильно организованное пространство между мойкой и плитой имеет сразу несколько преимуществ:

Безопасность. Вода не попадает непосредственно на горячие конфорки или варочную поверхность, что снижает риск несчастных случаев.

не попадает непосредственно на горячие конфорки или варочную поверхность, что снижает риск несчастных случаев. Эргономика. Все необходимые действия выполняются без лишних движений и неудобств.

необходимые действия выполняются без лишних движений и неудобств. Эффективность. Оптимальное расположение сокращает время на приготовление пищи.

Комфорт. Достаточное рабочее пространство позволяет удобно готовить даже несколько блюд одновременно.

Специалисты советуют еще на этапе проектирования кухни продумать расположение основных рабочих зон. Если между мойкой и плитой оставить примерно 60–90 сантиметров столешницы, этого будет достаточно для большинства повседневных задач. Такой подход не только сделает кухню более функциональной, но и поможет повысить безопасность и комфорт при повседневном использовании.