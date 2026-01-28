Топ-3 цвета, которые можно использовать где угодно, только не на кухне

Если вы планируете ремонт или обновление кухни, дизайнеры советуют быть особенно осторожными с выбором цветов. Некоторые оттенки могут сделать пространство менее уютным, перегружать интерьер или даже создавать эмоциональный дискомфорт – особенно в месте, где вы готовите, едите и собираетесь с семьей.

Какие цвета ни в коем случае не стоит использовать на кухне – рассказали эксперты издания Real Simple.

Какие цвета испортят вашу кухню?

Ярко-красный

Насыщенный красный может производить сильное впечатление, но он часто выглядит чрезмерно стимулирующим, "тяжелым" и эмоционально напряженным, что не всегда хорошо для пространства, где вы проводите время семьей или готовите пищу. Дизайнеры говорят, что когда красный доминирует, он может перегружать комнату энергетически, сделав ее менее уютной и расслабляющей.

Альтернатива: используйте красные акценты в декоративных элементах или подумайте о более приглушенных, темных оттенках, как бордовый или винный, в небольших дозах.



Ярко-красный цвет на кухне / Фото Pinterest

Черный

Хотя черный выглядит элегантно в теории, в кухонном пространстве он поглощает свет, делает помещение визуально меньше и может выглядеть мрачно. Кроме того, черные поверхности очень чувствительны к отпечаткам пальцев, водяных разводов или жирных пятен, что создает дополнительные хлопоты при ежедневной уборке.

Альтернатива: используйте темные оттенки только как акцент, сочетая их со светлыми или теплыми цветами, чтобы сохранить ощущение пространства.

Ярко-желтый

Хотя желтый часто ассоциируется с теплом и энергией, слишком насыщенные и яркие желтые оттенки могут быть чрезмерными и раздражать глаза при долгом пребывании. Дизайнеры предостерегают, что такой цвет может "перегружать" атмосферу и создавать ощущение чрезмерной стимуляции, а не уюта, особенно в большом масштабе.

Альтернатива: выбирайте теплые нейтральные оттенки или приглушенные оранжевые, сочетающиеся с натуральными материалами.



Ярко-желтый цвет на кухне / Фото Pinterest

Что говорят дизайнеры?

Хотя эти цвета могут хорошо работать в других комнатах – в гостиной, спальне или даже в ванной – на кухне они рискуют изменить атмосферу на менее приятную. Дизайнеры Hunker советуют ориентироваться на теплые нейтральные, земляные или насыщенные природные оттенки, которые способствуют созданию уюта, гармонии и приятного освещения.

