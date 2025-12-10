Фото ремонта на крошечной кухне вызвали ссору в сети

Пользовательница сети поделилась результатом ремонта на маленькой кухне. В комментариях к сообщению началась почти ссора.

Татьяна в Threads показала, как выглядела ее крошечная кухня до ремонта, и какой имеет сейчас. Неожиданно девушка получила в свой адрес много хейта, передает 24 Канал.

Что думают в сети о переосветлении крошечной кухни?

Татьяна в подписи к фото отметила, что после 2 месяцев ожидания и ссор с мастерами ее кухня получилась невероятной.

Кухня до ремонта / Фото ohh.tatimakeup

Кухня после ремонта / Фото ohh.tatimakeup

Большинство комментаторов не разделили восхищение девушки результатом ремонта на кухне. Они считают, что комната стала слишком неудобной и бессмысленной.

Духовки так ставят исключительно на больших кухнях, вы украли у себя 60 сантиметров рабочей поверхности. И в целом сделали маленькую кухню какой-то забитой,

– отметила Екатерина Филатова

Кристина Джусь указала на неудачное размещение раковины, которое будет иметь негативные последствия для спины.

Татьяна Алимова заметила, что если почти не готовить, то нет смысла иметь много шкафов, полноразмерную плиту и духовку. Лучше сделать только столешницу без верхних шкафов – так пространство бы имело более легкий вид, и появилось бы место для дощечки, чтобы нарезать сыр под винце. Пользовательница отметила, что сейчас на этой кухне готовить невозможно. "Что-то немного нелепое, извините", – написала она.

Максим Чепак говорит, что, к сожалению, мощность проводов, идущих в квартиру, не выдержит полностью электроплиту с четырьмя конфорками. Поэтому возникает вопрос о целесообразности такой большой плиты и возможность поставить на свободное место электрочайник, который при частом приготовлении горячих напитков значительно удобнее.

Он добавил, что если бы сейчас делал ремонт, то изменил бы две вещи: обязательно установил бы посудомойку и сделал шкафы максимально высокими до потолка, возможно на три полки с открытием в сторону.

"Любое удобство на такой кухне – это иллюзия", – написала buxkateralex.

Anastasia_polymath отметила, что у скоро у владелицы кухни появятся несколько вопросов: как помыть кастрюлю с пригоревшим содержимым перед тем, как поставить ее в посудомойку (которая, наверняка, расположена возле холодильника), и где выкладывать мясо на противень, если на плите что-то готовится.

Она предложила следующий вариант: варочную панель на две конфорки, духовку с функцией микроволновки под варочной, между ними полочку для приборов, под духовку – полочку для противня. На место пенала она поставила бы холодильник, а посудомойку – на нижний уровень, где сейчас морозилка. Это добавило бы примерно 80 сантиметров рабочей поверхности.

Это под сдачу в краткосрочную аренду, правильно? Человек, который любит и умеет готовить, такую кухню не спроектирует,

– считает onufryk.

Татьяна в ответ на негативные комментарии заметила, что она готовит очень мало, поэтому такая кухня ее вполне устраивает. Были и пользователи, которые выступили в поддержку владелицы. Говорят, что на маленькой кухне действительно трудно создать удобный дизайн.

Другие комментарии:

Хорошая кухня, если на ней ничего не делать.

Вкуса 0.

Наверное, самая неудачная планировка кухни, что я когда-либо видела. Зачем этот пенал слева, если для него очевидно не хватает места.

Понимаю, что сейчас популярно ставить духовой шкаф на таком уровне (и это действительно удобнее, здесь согласна), но таким образом вы забрали у себя часть рабочей поверхности, которую используете значительно чаще и мойка тоже максимально неудобно расположена. Микроволновую же можно разместить в верхних шкафах или выбрать духовой шкаф с функцией разогрева.

Хуже даже придумать невозможно. Лучше вы бы заплатили дизайнеру или проектировщику. Микроволновка в подвесной шкаф сверху. Духовку вниз, а на месте этой колонны сделать рабочую поверхность.

Говорит "рабочая поверхность мне не нужна, потому что почти не готовлю". Но печку здоровенную и микроволновку впихну.. Я не знаю, кто вам такую х**ню сделал, но это п*зд*ц.

