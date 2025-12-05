Эксперты рассказали, почему лучше держать телефоны экраном вниз, передает 24 Канал со ссылкой на Cnet.

Почему нужно не надо держать телефон экраном вверх?

Защита экрана

Телефон часто лежит на столе рядом с водой или кофе. Поэтому есть большая вероятность того, что влага попадет на экран. Даже если современные телефоны водостойкие, лучше не рисковать.

Также можно случайно уронить на телефон что-то тяжелое – и экран треснет.

Экономия заряда

Если положить экран экраном вниз, он не будет включаться при каждом уведомлении, что немного экономит заряд. Одна нотификация не изменит сильно, хватит ли батареи на день, но сообщений может быть много, особенно в групповых чатах.

Экран вниз – это также правило этикета.

Оно показывает, что телефон не отвлекает вас. Особенно в баре или темном помещении важно держать внимание на собеседнике. Когда два человека смотрят друг другу в глаза, их активность в мозге синхронизируется, что улучшает коммуникацию и повышает эмпатию. Эту синхронизацию нарушает даже короткий взгляд на телефон.

Уменьшение зависимости от телефона

Телефон часто занимает слишком много места в жизни человека. Чтобы преодолеть эту зависимость, стоит держать телефон экраном от себя, когда это возможно.

Как пишет City Magazine, перевернутый экраном вниз телефон также позволяет сохранять приватность сообщений. Таким образом можно избавиться от ощущения, когда сообщение приходит в неудачный момент, а кто-то рядом его видит.

Не держите телефон вверх ногами / Фото Jan Macarol / ai art

