Експерти розповіли, чому краще тримати телефони екраном донизу, передає 24 Канал із посиланням на Cnet.

Чому потрібно не треба тримати телефон екраном догори?

Захист екрана

Телефон часто лежить на столі поруч із водою або кавою. Тому є велика ймовірність того, що волога потрапить на екран. Навіть якщо сучасні телефони водостійкі, краще не ризикувати.

Також можна випадково вронити на телефон щось важке – і екран трісне.

Економія заряду

Якщо покласти екран екраном донизу, він не буде включатися при кожному повідомленні, що трохи економить заряд. Одна нотифікація не змінить сильно, чи вистачить батареї на день, але повідомлень може бути багато, особливо в групових чатах.

Екран донизу – це також правило етикету.

Воно показує, що телефон не відволікає вас. Особливо в барі або темному приміщенні важливо тримати увагу на співрозмовнику. Коли двоє людей дивляться один одному в очі, їхня активність у мозку синхронізується, що покращує комунікацію і підвищує емпатію. Цю синхронізацію порушує навіть короткий погляд на телефон.

Зменшення залежності від телефону

Телефон часто займає надто багато місця у житті людини. Щоб подолати цю залежність, варто тримати телефон екраном від себе, коли це можливо.

Як пише City Magazine, перевернутий екраном вниз телефон також дозволяє зберігати приватність повідомлень. У такий спосіб можна позбутися відчуття, коли повідомлення приходить у невдалий момент, а хтось поруч його бачить.

Не тримайте телефон догори вгору / Фото Jan Macarol / ai art

