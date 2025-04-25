Реально ли сделать ремонт на кухне за 4 дня: женщина проверила на собственном примере

Женщина решила обновить кухню, но без кардинального ремонта. Поэтому она решила потратить минимум времени, чтобы обновить интерьер.

Реально ли сделать ремонт на кухне за 4 дня – сообщает 24 Канал со ссылкой на @ooh_tetyana.

Смотрите также Самый очаровательный декор: как сделать сияющую люстру из веток своими руками

Ремонт на кухне своими руками

Женщина решила обновить старый и скучный интерьер кухни, а потому решилась на ремонт. Поскольку времени было мало, то все работы выполняли максимально быстро. Так, в первый день ремонта женщина вместе с мужем закупила все необходимые для ремонта материалы, вечером уже вынесла всю мебель, сняла старые обои, плинтусы и даже линолеум. После того, как сняли обои, то стены тщательно вымыли и загрунтовали поверхность.

На второй день ремонта пара поклеила обои под покраску. На третий – супруги снова отправились за покупками, а после – покрасили стены, сделали подложку под ламинат и покрасили плитку.

К слову, недавно 24 Канал пообщался с Надеждой, которая также своими руками красила плитку. В откровенном разговоре она призналась, действительно ли так легко и быстро можно справиться с этой задачей.

У четвертый день ремонта на кухне постелили ламинат, а уже на следующий – занесли отреставрированную кухонную мебель, установили обратно вытяжку – и обновленный интерьер кухни был готов.

Кухня до и после ремонта: смотрите видео

Ранее в сети британская блогерша Дебс Стаббингтон показала, как превратила уничтоженный диван в стильный предмет мебели.