Самая распространенная ошибка во время ремонта сантехники своими руками: как ее избежать

Многие владельцы домов стремятся самостоятельно решать бытовые проблемы, в частности связанные с сантехникой. И хотя капитальные работы – такие как ремонт ванной комнаты или замена электропроводки – лучше доверить профессионалам, мелкие задачи вроде прочистки раковины или ремонта унитаза действительно можно выполнить самостоятельно.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, даже в самых простых проектах можно допустить ошибки. Какова одна из самых распространенных среди них, по словам экспертов, рассказываем далее.

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Самая распространенная ошибка при ремонте сантехники

Как говорят сантехники, одной из наиболее частых ошибок является игнорирование установки P-образного сифона, что является ключевым элементом системы водоотведения.

Как объясняют специалистов, он образует гидрозатвор, который предотвращает проникновение канализационных газов в жилое помещение. И именно отсутствие этого простого компонента чаще всего вызывает появление неприятного запаха из раковин или унитазов.

В то же время, несмотря на свою важность, этот элемент часто забывают установить или устанавливают неправильно, особенно в старых домах или в условиях ограниченного пространства.

Между тем приобрести универсальный сифон, который подойдет даже для сложной конфигурации труб, совсем не сложно – много моделей, в частности с гибкими растяжками, легко найти в интернете или специализированных магазинах.

Признаки проблем с сифоном

Первый тревожный сигнал – это запах. Если в ванной или кухне ощущается неприятный аромат, который не исчезает даже после уборки, это может свидетельствовать о проблемах с P-образным сифоном. В девяти случаях из десяти источником запаха является именно отсутствие или неправильная установка гидрозатвора.

Кроме запаха, отсутствие сифона может привести к распространению микробов и бактерий, которые оседают на поверхностях в виде слизи или плесени. Такая ситуация не только неприятная, но и представляет угрозу для здоровья.

Как заменить сифон: смотрите видео

Как правильно установить P-образный сифон

Если вы решили взяться за дело самостоятельно, придерживайтесь нескольких базовых шагов:

Отключите подачу воды.

Снимите старый сифон или остатки труб.

При необходимости обрежьте трубы труборезом или ножовкой.

Установите новый сифон, соединив его с другими элементами трубы.

Затяните соединение вручную или с помощью ключа, не переусердствуйте с силой.

Проверьте герметичность системы после монтажа.

Если вы не уверены в своих силах – лучше обратитесь к специалисту.

Когда стоит позвать профессионала

Несмотря на то, что установка сифона – относительно несложная задача, есть случаи, когда вмешательство специалиста необходимо. Вонючие стоки, переполненный унитаз, трещины в трубах или протечки – это те ситуации, которые лучше не исправлять самостоятельно без должного опыта.

В любом случае, прежде чем начинать сантехнические работы, важно понимать основные принципы функционирования вашей системы. Это поможет избежать ошибок, сэкономить время и деньги – и, что самое важное, обеспечить комфорт и безопасность в собственном доме.

К слову, чтобы как можно реже сталкиваться с ремонтом сантехники, важно отказаться от вредных привычек, что постепенно ее разрушают.