Старые душевые кабины уходят в прошлое: что будет в моде в 2026 году

Традиционные душевые кабины с массивными перегородками и даже классические ванны постепенно теряют популярность. В 2026 году дизайнеры интерьеров делают ставку на открытые решения, которые добавляют пространства, света и комфорта в ванной комнате.

По данным специалистов "Оkdiario", главным трендом становится минимализм. Ванные комнаты все чаще воспринимаются не только как функциональное пространство, а как полноценная часть современного интерьера.

Смотрите также Не красьте стены в эти цвета: какие оттенки уже через год выглядят устаревшими

Именно поэтому дизайнеры отказываются от громоздких конструкций в пользу более легких и эстетических решений.

Что дизайнеры выбирают вместо этого?

Душевые на уровне пола

Первый тренд, который набирает популярность, – душевые с натуральным камнем или конструкции, интегрированы в уровень пола. Они создают эффект единого пространства без порогов и выступов, благодаря чему ванная комната выглядит более просторной и современной.

Такие решения особенно ценят за удобство и безбарьерность, хотя их установка требует тщательного планирования и профессионального монтажа.



Душевые кабины на уровне пола / Фото Pinterest

Прозрачные перегородки без рамок

Еще одно популярное направление – душевые перегородки из прозрачного стекла без рамок и декоративных элементов. Такие конструкции практически незаметны в интерьере, хорошо пропускают свет и визуально увеличивают площадь помещения.

Дизайнеры отмечают, что именно безрамное стекло позволяет создать ощущение легкости и сделать даже небольшую ванную комнату более открытой.

Душевые перегородки из прозрачного стекла без рамок / Фото Pinterest

Открытые душевые с единой поверхностью

Третьим трендом стали открытые душевые с единым полом без дверей и четких границ. В таких проектах вся ванная комната выглядит как целостное пространство, где душевая зона плавно переходит в другие функциональные части помещения. Подобный подход давно используется в японских и других азиатских интерьерах, а теперь активно распространяется и в Европе.

Открытые душевые с единым полом без дверей / Фото Pinterest

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году именно открытые душевые решения станут одним из главных трендов в дизайне ванных комнат, постепенно вытесняя традиционные кабины с громоздкими перегородками.

Какие системы для кухни выбирают дизайнеры?