Старые душевые кабины уходят в прошлое: что будет в моде в 2026 году
Традиционные душевые кабины с массивными перегородками и даже классические ванны постепенно теряют популярность. В 2026 году дизайнеры интерьеров делают ставку на открытые решения, которые добавляют пространства, света и комфорта в ванной комнате.
По данным специалистов "Оkdiario", главным трендом становится минимализм. Ванные комнаты все чаще воспринимаются не только как функциональное пространство, а как полноценная часть современного интерьера.
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Именно поэтому дизайнеры отказываются от громоздких конструкций в пользу более легких и эстетических решений.
Что дизайнеры выбирают вместо этого?
- Душевые на уровне пола
Первый тренд, который набирает популярность, – душевые с натуральным камнем или конструкции, интегрированы в уровень пола. Они создают эффект единого пространства без порогов и выступов, благодаря чему ванная комната выглядит более просторной и современной.
Такие решения особенно ценят за удобство и безбарьерность, хотя их установка требует тщательного планирования и профессионального монтажа.
Душевые кабины на уровне пола / Фото Pinterest
- Прозрачные перегородки без рамок
Еще одно популярное направление – душевые перегородки из прозрачного стекла без рамок и декоративных элементов. Такие конструкции практически незаметны в интерьере, хорошо пропускают свет и визуально увеличивают площадь помещения.
Дизайнеры отмечают, что именно безрамное стекло позволяет создать ощущение легкости и сделать даже небольшую ванную комнату более открытой.
- Открытые душевые с единой поверхностью
Третьим трендом стали открытые душевые с единым полом без дверей и четких границ. В таких проектах вся ванная комната выглядит как целостное пространство, где душевая зона плавно переходит в другие функциональные части помещения. Подобный подход давно используется в японских и других азиатских интерьерах, а теперь активно распространяется и в Европе.
Эксперты прогнозируют, что в 2026 году именно открытые душевые решения станут одним из главных трендов в дизайне ванных комнат, постепенно вытесняя традиционные кабины с громоздкими перегородками.
Какие системы для кухни выбирают дизайнеры?
- Ранее мы писали, что традиционные нижние кухонные шкафы заменяются системами глубоких выдвижных ящиков, которые улучшают организацию пространства и доступ к вещам.
- Новые концепции кухонного хранения включают высокие пеналы, скрытые системы организации и дополнительные выдвижные модули, сосредотачиваясь на удобстве ежедневного пользования.