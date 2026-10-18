Плитка в ванной отходит на второй план: какой тренд из Италии завоевывает современные интерьеры

Керамическая плитка больше не является единственным вариантом отделки ванной комнаты. В итальянских интерьерах все чаще используют специальные обои, которые придают помещению цвет, узоры и элегантность. Этот подход набирает популярность и в Польше, однако для влажных помещений важно правильно выбрать материал.

Как использовать обои в ванной, чтобы совместить красоту и практичность, – расскажет dom.wp.

Можно ли сочетать обои и плитку в ванной?

Использование обоев не означает, что от керамической плитки нужно полностью отказываться. Наоборот, сочетание этих материалов позволяет создать стильный интерьер и одновременно защитить стены от влаги. Плитку целесообразно оставить в местах, которые непосредственно контактируют с водой, в частности в душевой зоне.

Остальные стены можно отделать специальными влагостойкими обоями. В итальянских интерьерах такое сочетание дополняют:

мрамором,

натуральным камнем,

венецианской штукатуркой.

Благодаря разнообразным фактурам ванная комната приобретает более выразительный вид и напоминает интерьеры дорогих отелей.

Как обои помогут изменить облик маленькой ванной?

Правильно подобранный узор может визуально изменить восприятие пространства. Для небольших ванных комнат дизайнеры используют мотивы цветов, геометрические композиции, абстрактные рисунки и орнаменты, похожие на картины.

Чтобы декор не перегружал интерьер, обоями можно оформить только одну стену. Так она станет акцентом, а остальная отделка не будет отвлекать внимания.



Обоями можно оформить только одну стену / Фото Pinterest

Еще один вариант – сочетать обои с деревянными панелями. Например, декоративный узор можно разместить в верхней части стены, а нижнюю часть украсить панелями. Это придаст помещению элегантный вид. Цветочные и природные мотивы подходят к:

английскому,

провансальскому,

ретро-стилям.

Геометрические узоры уместны в современных интерьерах, а обои с нежными природными мотивами дополнят минималистичный дизайн.

Какие обои подходят для ванной комнаты?

Обычные обои для спальни или гостиной не рассчитаны на постоянную высокую влажность. Поэтому для ванной нужно выбирать специальные материалы, учитывая расположение стен и степень контакта с водой.

Виниловые обои. Имеют верхний слой из поливинилхлорида, который может быть устойчивым к влаге и позволять очищать поверхность. Для ванной стоит выбирать изделия, предназначенные именно для таких условий, и проверять рекомендации производителя по монтажу.

верхний слой из поливинилхлорида, который может быть устойчивым к влаге и позволять очищать поверхность. Для ванной стоит выбирать изделия, предназначенные именно для таких условий, и проверять рекомендации производителя по монтажу. Стеклообои. Изготовленные из стекловолокна, они прочные и устойчивы к механическим повреждениям. После нанесения их обычно окрашивают специальной краской. Устойчивость готового покрытия к влаге зависит от всей системы материалов.

из стекловолокна, они прочные и устойчивы к механическим повреждениям. После нанесения их обычно окрашивают специальной краской. Устойчивость готового покрытия к влаге зависит от всей системы материалов. Специальные водонепроницаемые покрытия. Некоторые системы на основе смол или полиуретановых материалов могут обеспечивать дополнительную защиту от воды. Однако использовать их в душевой можно только в том случае, если производитель прямо предусматривает такое применение.

Важно помнить: даже влагостойкие обои не всегда подходят для стен, на которые постоянно попадает вода. В душевой зоне необходима надлежащая гидроизоляция, а также материалы, предназначенные для непосредственного контакта с водой.