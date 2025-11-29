Будто из прошлого века: какие детали выдают "возраст" вашей ванны

Многие квартиры и дома имеют ванные комнаты, внешний вид которых легко "считывается" как устаревший, даже если сантехника работает исправно. Часто достаточно нескольких характерных деталей, чтобы создать ощущение, будто интерьер застрял в прошлом веке.

К счастью, большинство таких элементов можно обновить без большого ремонта и значительных затрат.

Какие детали выдают "возраст" вашей ванны?

Ковровое покрытие от стены до стены

Если пол в вашей ванной до сих пор покрыт сплошным ковром, это почти точно признак интерьера из прошлого. Такой формат был популярным несколько десятилетий назад, но он чрезвычайно непрактичен: во влажной среде ковер быстро накапливает грибок, неприятный запах и требует сложного ухода.

Чтобы не потерять комфорт, можно перейти на современные коврики для ванной – те, что легко снимаются, стираются и быстро сохнут. Это позволит сохранить уют, но избежать проблем со здоровьем и гигиеной.



Какой ковер в ванной выглядит современно / Фото Pinterest

Пастельные раковины

Мятные, розовые или голубые раковины в свое время были абсолютным трендом – но сегодня нередко делают ванную комнату "ретро" не в лучшем смысле. В то же время пастель действительно возвращается в моду, но уже в сочетании с лаконичными формами и минималистичной сантехникой.

Если вам нравится винтажный стиль, можно не избавляться от старой раковины – достаточно окружить ее современными деталями: смесителем нового дизайна, нейтральной плиткой или трендовыми светильниками.



Пастельные раковины выглядят устаревшими / Фото Pinterest

Хромированные или очень блестящие металлические смесители

Как пишет House Beautiful, хром, дешевые блестящие металлы или "желтая" латунь (которая со временем темнеет) – это тот стиль, что когда-то был массовым, но сегодня часто выдает устарелость. Современные тренды отдают предпочтение матовым или благородным металлам, "старой латуни", меди или более сдержанным сантехническим решениям.



Такие краны выглядят не модными / Фото Pinterest

