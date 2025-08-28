Роскошный вид гарантирован: как стильно обновить двери своими руками
- В сети поделились идеей, как обновить входные или межкомнатные двери.
- Для обновления дверей понадобятся деревянные рейки, гвозди, краска и новая фурнитура.
Входная дверь – это первое, что видят гости, переступая порог дома. Поэтому они должны производить хорошее впечатление и подчеркивать эстетику дома.
Межкомнатные двери также не менее важны, ведь дополняют интерьер. Поэтому, в сети поделились идеей, как стильно обновить старые двери и добавить стиля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке пользовательницы @bailey.at.home.
Как стилизовать двери?
Чтобы обновить старую дверь, понадобится не так много материалов:
- деревянные рейки,
- краска,
- гвозди,
- фурнитура.
Так, сначала следует снять дверь с петель и открутить всю фурнитуру. Дверь следует тщательно вымыть от грязи и пыли и высушить. После этого поверхность следует тщательно зашлифовать, чтобы краска легла равномерно.
Деревянные рейки следует разрезать на равные части и закрепить на дверях с помощью гвоздей или шурупов на одинаковом расстоянии. К примеру, двери можно визуально разделить на три равные части с помощью реек.
После того, как деревянные рейки будут закреплены, то следует покрасить двери. Вероятно, краску придется нанести в несколько слоев. Когда дверь полностью высохнет, следует прикрепить новую фурнитуру и установить дверь обратно.
Как обновить двери: смотрите видео
К слову, в эксклюзивном комментарии девушка Надежда поделилась собственным опытом реставрации старых дверей. Она подробно рассказала о каждом шаге обновления дверей.