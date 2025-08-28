Входная дверь – это первое, что видят гости, переступая порог дома. Поэтому они должны производить хорошее впечатление и подчеркивать эстетику дома.

Межкомнатные двери также не менее важны, ведь дополняют интерьер. Поэтому, в сети поделились идеей, как стильно обновить старые двери и добавить стиля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке пользовательницы @bailey.at.home.

Как стилизовать двери?

Чтобы обновить старую дверь, понадобится не так много материалов:

деревянные рейки,

краска,

гвозди,

фурнитура.

Так, сначала следует снять дверь с петель и открутить всю фурнитуру. Дверь следует тщательно вымыть от грязи и пыли и высушить. После этого поверхность следует тщательно зашлифовать, чтобы краска легла равномерно.

Деревянные рейки следует разрезать на равные части и закрепить на дверях с помощью гвоздей или шурупов на одинаковом расстоянии. К примеру, двери можно визуально разделить на три равные части с помощью реек.

После того, как деревянные рейки будут закреплены, то следует покрасить двери. Вероятно, краску придется нанести в несколько слоев. Когда дверь полностью высохнет, следует прикрепить новую фурнитуру и установить дверь обратно.

Как обновить двери: смотрите видео

К слову, в эксклюзивном комментарии девушка Надежда поделилась собственным опытом реставрации старых дверей. Она подробно рассказала о каждом шаге обновления дверей.