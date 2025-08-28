Вхідні двері – це перше, що бачать гості, переступаючи поріг дому. Тому вони мають справляти гарне враження та підкреслювати естетику дому.

Міжкімнатні двері також не менш важливі, адже доповнюють інтер'єр. Відтак, у мережі поділилися ідеєю, як стильно оновити старі двері та додати стилю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео у тіктоці користувачки @bailey.at.home.

Як стилізувати двері?

Щоб оновити старі двері, знадобиться не так багато матеріалів:

дерев'яні рейки,

фарба,

цвяхи,

фурнітура.

Так, спершу слід зняти двері з петель та відкрутити всю фурнітуру. Двері слід ретельно вимити від бруду й пилу та висушити. Після цього поверхню варто ретельно зашліфувати, щоб фарба лягла рівномірно.

Дерев'яні рейки слід розрізати на рівні частини та закріпити на дверях за допомогою цвяхів чи шурупів на однаковій відстані. До прикладу, двері можна візуально розділити на три рівні частини за допомогою рейок.

Після того, як дерев'яні рейки будуть закріплені, то слід пофарбувати двері. Ймовірно, фарбу доведеться нанести у кілька шарів. Коли двері повністю висохнуть, слід прикріпити нову фурнітуру та встановити двері назад.

Як оновити двері: дивіться відео

До слова, в ексклюзивному коментарі дівчина Надія поділилася власним досвідом реставрації старих дверей. Вона детально розповіла про кожен крок оновлення дверей.