На своем ютуб-канале пользователь @cherkes_slav поделился подробной инструкцией и рассказал, как правильно приготовить раствор для брусчатки, передает 24 Канал.

Как сделать брусчатку своими руками?

Тренд на брусчатку, сделанную своими руками, возник еще несколько лет назад. Однако до сегодня не теряет актуальности, ведь это бюджетное решение, которое легко воплотить.

Чтобы сделать брусчатку своими руками, понадобятся:

1 ведро цемента (лучше выбирать М-500),

5 ведер песка,

100 граммов пластификатора.

Интересно. Некоторые добавляют также к раствору 1 ведро воды, однако автор этого видео не упоминал об этом. Также в другом видео автор заявил, что делал другую смесь: 1 ведро цемента, 3 ведра песка, ведро щебня, 100 граммов пластификатора.

Все ингредиенты надо тщательно смешать и разложить по пакетам, сформировав небольшие шарики. На подготовленную поверхность без травы и насыпь из щебня следует укладывать пакеты, формируя ровные камешки.

Когда камешки застынут, пакетики следует обработать горелкой. По словам автора, из одной смеси получается около 70 – 80 пакетиков.

Автор видео заметил, что брусчатка из пакетиков простояла уже год и никак не деформировалась. На поверхности не образовалось никаких сколов или трещин.

