Интересной идеей в сети поделилась пользовательница тиктоку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео с тиктока @foxyskydiy.

Интересно Будто настоящий антиквариат: как из старых бутылок сделать изысканные стаканы

Что можно сделать из плитки?

Пользовательница сети рассказала, что на съемной квартире подоконники были в ужасном состоянии. Поэтому девушка решила их "реанимировать", выбрав для этого интересный способ.

Так, девушка нашла старую плитку, которую отдавали бесплатно. Затем она разбила плитку, чтобы сделать из нее мозаику.

Следующим шагом стала подготовка подоконника. Так, следует тщательно вымыть его и вытереть от пыли и грязи.

Всю разбитую плитку следует выкладывать на подоконник постепенно. Сначала большие куски, а рядом – меньшие, оставляя небольшой отступ. Крепить плитку можно на жидкие гвозди.

Когда весь подоконник будет задекорирован, то нужно выбрать затирку для швов. Поскольку девушка использовала белую плитку, то решила добавить акцентов и выбрала яркую оранжевую затирку.

Низ подоконника девушка тоже задекорировала, использовав остатки бамбуковых обоев.

Как из плитки сделать подоконник: смотрите видео

К слову, в сети поделились идеей, как своими руками можно сделать журнальный столик. Для этого понадобятся лишь лист фанеры и некоторые инструменты.