Хендмейд из старых стеклянных бутылок стал настоящим трендом в сети. Что предлагают пользователи сделать – сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-видео @_retroelectro.

Что сделать из стеклянной бутылки?

Сеть охватил тренд, в котором пользователи предлагают сделать из старых стеклянных бутылок изысканные стаканы. Для этого нужен только роликовый стеклорез и бутылка.

Так, сначала следует определить высоту самого стакана. К примеру, стеклорез с помощью скотча можно закрепить на чашке. Тогда стакан будет иметь одинаковую высоту и не будет кривой.

Когда стеклорез полностью обогнёт бутылку, то нужно сначала полить стекло горячей водой, а после холодной. Контрастные температуры отделят отрезанную часть от бутылки.

Затем следует взять наждачную бумагу и заполировать край стакана. Главное – намочить наждачку, чтобы край стекла был гладким и блестящим.

Как сделать стакан из бутылки: смотрите видео

Некоторые предлагают взять специальный стеклорез, а вместо горячей воды использовать тепло от свечи.

Другой способ, как сделать стаканы из бутылки: смотрите видео

К слову, этот тренд популярен и среди американских TikTok-блогеров.

Как бутылки из-под вина превратить в стаканы: смотрите видео

