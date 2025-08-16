Хендмейд зі старих скляних пляшок став справжнім трендом у мережі. Що пропонують користувачі зробити – повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok-відео @_retroelectro.

Що зробити зі скляної пляшки?

Мережу охопив тренд, у якому користувачі пропонують зробити зі старих скляних пляшок вишукані склянки. Для цього потрібен лише роликовий склоріз та пляшка.

Так, спершу слід визначити висоту самої склянки. До прикладу, склоріз за допомогою скотчу можна закріпити на чашці. Тоді склянка матиме однакову висоту та не буде кривою.

Коли склоріз повністю обітне пляшку, то потрібно спершу полити скло гарячою водою, а після холодною. Контрастні температури відділять відрізану частину від пляшки.

Потім слід взяти наждачний папір та заполірувати край склянки. Головне – намочити наждачку, щоб край скла був гладеньким.

Як зробити склянку з пляшки: дивіться відео

Дехто пропонує взяти спеціальний склоріз, а замість гарячої води використовувати тепло від свічки.

Інший спосіб, як зробити склянки з пляшки: дивіться відео

До слова, цей тренд популярний і серед американських TikTok-блогерів.

Як пляшки з-під вина перетворити на склянки: дивіться відео

