Цікавою ідеєю у мережі поділилася користувачка тіктоку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео з тіктоку @foxyskydiy.

Що можна зробити з плитки?

Користувачка мережі розповіла, що на орендованій квартирі підвіконня були у жахливому стані. Тож дівчина вирішила їх "реанімувати", обравши для цього цікавий спосіб.

Так, дівчина знайшла стару плитку, яку віддавали безкоштовно. Потім вона розбила плитку, аби зробити з неї мозаїку.

Наступним кроком стала підготовка підвіконня. Так, слід ретельно вимити його та витерти від пилу і бруду.

Усю розбиту плитку слід викладати на підвіконня поступово. Спершу великі шматки, а поруч – менші, залишаючи невеликий відступ. Кріпити плитку можна на рідкі цвяхи.

Коли усе підвіконня буде задекороване, то потрібно обрати затирку для швів. Оскільки дівчина використовувала білу плитку, то вирішила додати акцентів і обрала яскраву помаранчеву затирку.

Низ підвіконня дівчина теж задекорувала, використавши залишки бамбукових шпалер.

Як з плитки зробити підвіконня: дивіться відео

