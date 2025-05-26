Удастся каждому: как сделать римские шторы своими руками

Если вы давно мечтали о римских шторах, но не хотите тратиться на дорогой текстиль, то их можно легко сделать своими руками. Для этого даже не нужно шить – только клей, ножницы и немного терпения.

Как сделать римские шторы своими руками – сообщает 24 Канал со ссылкой на DIY Joy.

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Как сделать римские шторы своими руками

Если вам надоели старые жалюзи или они потеряли эстетический вид, то их можно превратить в изысканные римские шторы. Для этого понадобится:

обычные жалюзи,

ткань,

клей для ткани,

2 большие пуговицы.

Так, чтобы сделать римские шторы, нужно полностью развернуть жалюзи и повернуть так, чтобы они были закрытыми. Их нужно положить на ткань и отрезать часть, чтобы с каждой из сторон оставалось около 7,5 сантиметра запасного материала.

Далее нужно отрезать нужный кусок ткани и отмерить 3 сантиметра с двух сторон (длинной части жалюзи). Эти складки следует погладить и склеить. Это следует повторить и с других двух сторон.

После этого следует положить жалюзи на ткань и растянуть их. Шнурок следует снять с жалюзи и разделить все детали. Для создания римских штор достаточно отделить 3 – 5 панелей с жалюзи. Их следует разместить на одинаковом расстоянии на ткани и приклеить. Также стоит приклеить верхний и нижний блок из старых жалюзи.

Когда все тщательно просохло, следует протянуть шнур и соединить все части римской шторы. Установите все крепления на место и римская штора готова.

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