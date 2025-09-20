Некоторые тренды в дизайне интерьера возвращаются неожиданно – особенно те, что родом из 1980 – 1990 годов. Один из них был замечен дома у голливудской актрисы.

Риз Уизерспун недавно опубликовала в Instagram фото, где она с книгой в руках сидит на лестнице, которые сочетают белый цвет и теплый оттенок медового дуба, передает 24 Канал со ссылкой на House and Gardens и The Washіnghton Post.

Смотрите также Супруги превратили сарай 1800-х годов в идеальное жилье: результат впечатляет

Почему медовый дуб снова актуален?

Простая, уютная комбинация светлого дерева и белого цвета является удивительно современной на вид. Она убедительно заявляет: медовый дуб снова в тренде в 2025 году.

Риз Уизерспун на лестнице в оттенке медовый дуб: смотрите фото

Одна из главных причин – его универсальность: этот оттенок можно воплотить в виде ламината, винилового пола или натуральной древесины.

Ламинат идеально подходит для лестниц, коридоров и других зон с высокой нагрузкой. Он устойчив к царапинам, легкий в уходе, на вид почти как настоящее дерево.

Винил – это многослойный материал с реалистичным рисунком и жесткой основой. Среди его преимуществ: водостойкость, прочность, и выносливость. Отличный выбор для кухонь, ванных комнат и подвалов.

Натуральная древесина менее чувствительна к перепадам температур и влажности, Дарит тепло, природную текстуру и долговечность.

Медовый дуб возвращается под новым названием

Медовый дуб – это оттенок и стиль древесины. Речь идет не о конкретном сорте дуба, а именно о тоне и обработке древесины. Это светло-коричневый цвет с теплым золотистым или желтоватым оттенком – похож на цвет меда, отсюда и название. Обычно имеет четко видимый древесный узором (волокна), легкий блеск или лаковое покрытие, которое подчеркивает естественную структуру дерева. Дизайнеры больше не называют его "honey oak". Этот термин вызывает у многих клиентов ассоциации с устаревшим, "слишком подобранным" стилем. Поэтому теперь его преимущественно описывают как "natural oak" (натуральный дуб). "Мы сознательно избегаем этого словосочетания, потому что знаем, как к нему относятся. Когда описываю материал, говорю просто – натуральный дуб", – объяснил Дэвид Рис, дизайнер из Нью-Йорка.

Медовый дуб – не просто ретро-ностальгия. Это тренд, который превратился в современную классику. И если вам хочется тепла, натуральности и стиля – возможно, самое время дать ему еще один шанс.

В чем особенность гостиной Дженнифер Энистон?

Дженнифер Энистон интересным образом организовала пространство в своей гостиной. Она использовала прием "разговорного зонирования", разместив мебель так, чтобы было удобнее общаться с гостями.