Деякі тренди у дизайні інтер'єру повертаються неочікувано – особливо ті, що родом з 1980 – 1990 років. Один із них був помічений вдома у голлівудської акторки.

Різ Візерспун нещодавно опублікувала в Instagram фото, де вона із книжкою у руках сидить на сходах, які поєднують білий колір і теплий відтінок медового дуба, передає 24 Канал із посиланням на House and Gardens та The Washіnghton Post.

Чому медовий дуб знову актуальний?

Проста, затишна комбінація світлого дерева й білого кольору є напрочуд сучасною на вигляд. Вона переконливо заявляє: медовий дуб знову в тренді у 2025 році.

Різ Візерспун на сходах у відтінку медовий дуб: дивіться фото

Одна з головних причин – його універсальність: цей відтінок можна втілити у вигляді ламінату, вінілової підлоги або ж натуральної деревини.

Ламінат ідеально підходить для сходів, коридорів та інших зон із високим навантаженням. Він стійкий до подряпин, легкий у догляді, на вигляд майже як справжнє дерево.

Вініл – це багатошаровий матеріал з реалістичним малюнком і жорсткою основою. Серед його переваг: водостійкість, міцність, і витривалість. Чудовий вибір для кухонь, ванних кімнат і підвалів.

Натуральна деревина менш чутлива до перепадів температур і вологості, Дарує тепло, природну текстуру і довговічність.

Медовий дуб повертається під новою назвою

Медовий дуб – це відтінок і стиль деревини. Йдеться не про конкретний сорт дуба, а саме про тон та обробку деревини. Це світло-коричневий колір із теплим золотистим або жовтуватим відтінком – схожий на колір меду, звідси й назва. Зазвичай має чітко видимий деревний візерунком (волокна), легкий блиск або лакове покриття, яке підкреслює природну структуру дерева. Дизайнери більше не називають його "honey oak". Цей термін викликає у багатьох клієнтів асоціації зі застарілим, "занадто підібраним" стилем. Тому тепер його переважно описують як "natural oak" (натуральний дуб). "Ми свідомо уникаємо цього словосполучення, тому що знаємо, як до нього ставляться. Коли описую матеріал, кажу просто – натуральний дуб", – пояснив Девід Ріс, дизайнер із Нью-Йорка.

Медовий дуб – не просто ретро-ностальгія. Це тренд, який перетворився на сучасну класику. І якщо вам хочеться тепла, натуральності та стилю – можливо, саме час дати йому ще один шанс.

