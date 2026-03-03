Одна деталь – и стиль исчезает: дизайнеры назвали роковые ошибки на кухне

Дизайн кухни – одна из самых сложных зон интерьера. Она должна быть одновременно функциональной, практичной и красивой. Тренды меняются, технологии открывают новые возможности, а ритм жизни требует максимума удобства. Однако дизайнеры признаются: даже в современных проектах снова и снова повторяются одни и те же ошибки.

Как пишут на странице jasno.projekty в инстаграме, каждая из ошибок влияет на главное – комфорт ежедневного пользования кухней.

Что портит современную кухню?

Непродуманное планирование – главный враг стиля

Одна из самых распространенных проблем – нарушение так называемого "рабочего треугольника". Как объясняет The Spruce, мойка, плита и холодильник должны образовывать логическую и удобную схему движения. Однако мода на кухонные острова часто разрушает эту систему.

В результате хозяевам приходится постоянно перемещаться между зонами, тратить больше времени на приготовление пищи и чувствовать усталость даже в красивом пространстве. Кухня может выглядеть эффектно на фото, но если ежедневно приходится преодолевать "лишние километры" между плитой и мойкой – о стиле быстро забывают.

Минимализм без системы хранения

Еще одна типичная ошибка – недостаточное количество места для хранения. Минималистичные интерьеры с гладкими фасадами выглядят аккуратно, однако в реальной жизни вещей всегда больше, чем кажется на этапе проектирования. Открытые полки добавляют легкости, но требуют идеального порядка.

Если этого не соблюдать, кухня быстро приобретает вид перегруженного пространства. Оптимальное решение – баланс: закрытые шкафы для большинства предметов и несколько открытых элементов для декора или часто используемой посуды.



На кухне важно место для хранения / Фото Pinterest

Освещение, которое портит даже дорогой интерьер

Плохое освещение – еще одна роковая ошибка. Даже самые дорогие материалы и стильные фасады не спасут кухню, если в ней темно и неудобно работать. Дизайнеры советуют использовать многоуровневое освещение: общий потолочный свет, подсветку рабочей зоны, декоративные акценты для атмосферы. Такой подход делает пространство не только красивым, но и функциональным.

На что еще стоит обратить внимание?

Глянцевые фасады, темные столешницы, большое количество открытых полок – все это выглядит роскошно только первое время. Со временем появляются отпечатки пальцев, царапины, пыль и пятна. Кухня – это зона активного пользования, поэтому она должна быть "дружественной" к повседневной жизни. Чрезмерный акцент на красоте без учета практичности часто превращает мечту в постоянные хлопоты.

Какой элемент дизайна кухни снова на пике популярности?

