Розетки теперь прячут в неожиданном месте: вы точно не догадаетесь, где именно

При ремонте все больше внимания уделяется не только внешнему виду интерьера, но и мелочам, которые делают быт более комфортным. Одно из таких решений – розетка в оконном откосе. Она позволяет подключать электроприборы у окна без длинных проводов, проходящих через всю комнату.

Об этом рассказал в своем инстаграме Алексей Чуницкий – специалист строительной компании, специализирующейся на ремонте квартир.

Почему устанавливают розетку в оконном откосе?

Главное преимущество такого решения – электричество именно там, где оно нужно. Розетку монтируют в боковой части оконного проема, поэтому она не занимает места на стене и обычно не бросается в глаза. Чаще всего ее используют для нескольких бытовых нужд:

На кухне. Если подоконник является продолжением столешницы, рядом можно подключить небольшую технику – например, зарядное устройство или светильник.

Если подоконник является продолжением столешницы, рядом можно подключить небольшую технику – например, зарядное устройство или светильник. В домашнем кабинете. Розетка пригодится, если письменный стол расположен у окна и нужно подключить ноутбук или настольную лампу.

Розетка пригодится, если письменный стол расположен у окна и нужно подключить ноутбук или настольную лампу. В гостиной. У окна можно подключить торшер или праздничную гирлянду, не прокладывая кабель к розетке в другом конце комнаты.

У окна можно подключить торшер или праздничную гирлянду, не прокладывая кабель к розетке в другом конце комнаты. В спальне. Она может пригодиться для светильника или зарядного устройства, если у окна есть место для отдыха.

Еще один плюс – меньше видимых проводов и удлинителей. Если расположение продумать заранее, электроточка будет удобной в использовании и не будет нарушать общий вид интерьера.



Почему устанавливают розетку в оконном откосе / Фото "Набудували"

Есть ли у такого решения недостатки?

Розетка в откосе нужна не в каждом доме. Если подоконник почти не используется, а мебель стоит далеко от окна, такая розетка может оказаться лишней. Кроме того, шторы иногда перекрывают доступ к ней, поэтому место монтажа следует выбирать с учетом оформления окна. Важно также помнить о безопасности.

У окна возможны конденсат и попадание влаги, в частности если конструкция негерметична. Поэтому розетку нужно устанавливать только после проверки состояния оконного узла, с использованием соответствующих материалов и защиты, а подключение доверять квалифицированному электрику. Не стоит устанавливать розетку самостоятельно только ради модного вида.

Что учесть перед ремонтом?

Лучше всего планировать установку розетки в откосе еще до завершения отделочных работ. Так можно заранее проложить кабель, определить удобную высоту и избежать повреждения готового ремонта. Перед монтажом стоит подумать, какие именно приборы будут подключаться к этой розетке, не будут ли ей мешать шторы и не попадет ли на нее влага.

Также нужно учесть нагрузку на электросеть и соблюсти действующие требования к электромонтажу. Розетка в оконном откосе – не просто декоративная прихоть, а практичное решение для тех, кто хочет сделать пространство более функциональным.

В то же время ее польза зависит от планировки: если электроточка соответствует реальным потребностям жильцов и установлена правильно, она поможет избавиться от лишних проводов и сделает зону у окна более удобной.