Обустраивая свои дома, хозяева стремятся наделить их эстетической привлекательностью и теплом. Особую атмосферу уюта помогают создать уникальные декоративные элементы, в частности соломенные пауки. Эти традиционные изделия сейчас переживают новый период своего возрождения и являются изящным украшением современных интерьеров.

Соломенные украшения наполняют дом природным теплом, подчеркивают этническую идентичность и несут в себе глубокую аутентичность. Они сочетают прошлое с современностью, добавляя домам неповторимого шарма и душевности. Созданные из природных материалов декорации наполняют дом безмолвием и оригинальностью.

Основательницы мастерской "СНИП" – Лиля и Марта – в интервью 24 Каналу поделились историей и особенностями изготовления соломенных пауков. Они рассказали о мастерстве плетения, значении этого ремесла в народной традиции и его актуальном возрождении. Такие украшения не только эстетические, но и глубоко символические – они гармонично вплетаются в пространство, удачно подчеркивают этноэстетику дома.

Смотрите также "Дом теперь – это как продолжение тела и даже терапия": интервью с декоратором Вероникой Зубко

Что такое соломенные пауки? Какова их история и методы изготовления?

Перед тем как начать разговор об использовании соломенных "пауков" в декоре дома, выясним их происхождение и символику.

Лиля: Соломенный паук – древнее украинское украшение, хотя есть и версии, которые это отрицают.

Мы, однако, считаем, что оно имеет глубокую подоплеку, ведь само его название свидетельствует о том, что украшение происходит с дохристианских времен. По преданию паук был одним из создателей Вселенной, и соответственно модель паука, по представлениям наших предков, также якобы была моделью Вселенной.





Вид соломенных пауков / Фото 24 Канала

Изготавливали паука обычно перед Рождеством. Привязка к Рождеству, если речь идет об Украине, все-таки была. В зависимости от регионов, после Рождества его либо сжигали, либо же держали в доме в течение года до момента изготовления нового.

Существует мнение, что традиция создания соломенных "пауков" не была слишком распространенной в Украине. Однако мои личные наблюдения свидетельствуют об обратном – это украшение имеет достаточно широкий ареал бытования. Свидетельства о нем встречала не только на западе Украины, но и получала подтверждение от людей с Востока и Юга, которые помнят такие изделия из своего детства или семейного окружения.

Вешали украшение обычно в центре помещения, под центральной балкой, над столом или недалеко возле покутья. Очень хорошо было наблюдать, когда паук крутился.



"Пауки" из соломы / Фото 24 Канала

Эта традиция не только украинская. Всегда подчеркиваю, что украинская культура является частью европейской. Многие народы Восточной и Северной Европы сохраняют традицию плетения "пауков" или подобных конструкций, предоставляя им свое название и символику.

На Севере распространено популярное во всем мире название "химели". Страны Балтии называют украшение "висячие сады" или "висячие короны", связывая его с чем-то неземным. Очень популярна традиция плетения "пауков" у поляков. Их соломенные украшения имеют свои особенности – мастера украшают их яркими кисточками и бумажными цветами.

История соломенных "пауков" достигает глубины веков. Но изменились ли методы их изготовления с тех времен?

Марта: Мы не можем точно утверждать, что эта традиция берет начало с глубокой древности. Ведь сейчас в литературе не хватает четких сведений о времени ее зарождения и путей попадания в нашу культуру. Поэтому есть вероятность, что традиция возникла значительно позже. Если говорить о методах изготовления соломенных "пауков", то в некоторых источниках встречаются упоминания о том, что "пауков" делали конским волосом и подвешивали именно за него.

Этот материал отличался прочностью, легкостью и доступностью, а в крестьянском хозяйстве его никогда не хватало.



Набор для изготовления соломенных изделий / Фото 24 Канала

В последние годы, традиция изготовления "пауков" активно восстанавливается, как и украинская традиционная культура в целом. Ею интересуется много людей, и это круто. Украинская культура сейчас находится на пике расцвета внимания к ней.

Мастера для изготовления соломенных изделий специально выращивают рожь и пшеницу. Мы также сеем рожь, чтобы использовать его для плетения наших изделий. Выращенная нами рожь имеет свое целевое назначение. Замечу, что раньше рожь сеяли в основном для выпекания хлеба – специально для изготовления соломенных украшений поля им не засевали.

Поле с урожаем мастерской СНИП / Фото, предоставленное 24 Каналу

Что известно о процессе создания "паука" и только ли это рождественская "история"?

Созерцая эти украшения, заметно, что это кропотливая работа. Сколько времени занимает процесс изготовления такого изделия?

Лиля: Если создавать простейшую фигурку из 12 соломинок – называется она октаэдр, из которого позже состоит традиционный "паук", то процесс займет минут 15.



Изготовление соломенных пауков – кропотливая работа / Фото 24 Канала

У многих соломенные пауки вызывают атмосферу Рождества, но ими можно украшать дом и в другие периоды. Как меняется отделка соломенных изделий в течение года?

Марта: Ранее на Западе Украины изготавливали "пауков" только перед Рождеством и по окончании праздников их сжигали. Однако в этнографических записях есть сведения о том, что в некоторых местностях соломенные изделия украшали дом круглый год.

Составленного на Рождество "паука" декорировали писанками к Пасхе, сухоцветами – летом. Но упоминаний о том, что "пауков" изготавливали специально к Пасхе, – нет.



Соломенные пауки можно создавать не только на Рождество / Фото 24 Канала

Мы же рассматриваем традицию шире и позволяем себе расширять горизонты бытования "паука", хотя бы потому, что это изящное украшение прекрасно вписывается в современный интерьер и вполне заслуживает того, чтобы быть внесезонным.

Однозначного ответа на то, какое назначение изделия будет правильным – нет. Здесь каждый может полагаться на свои потребности и предпочтения.

Вашими руками уже немало изготовлено соломенных изделий. Какие наиболее нестандартные приходилось вам делать?

Лилия: Белый "паук", создан вручную из бумажных трубок более десяти лет назад. Тогда мне посчастливилось привлечь к его созданию большое количество людей – и наше совместное творение выросло до трех метров в высоту. Это был увлекательный творческий эксперимент: мы использовали бумажные трубки, ведь солома, вероятно, не выдержала бы такого большого масштаба.

Какая роль соломенных пауков в декоре?

Какую роль соломенные пауки играют в современном домашнем декоре и имеет ли значение где их размещать?

Марта: Специальных правил размещения "паука" нет, поэтому вешать его можно там, где он подойдет.

Хорошо вписывается этноизделие в большом пространстве, где от легкого дыхания воздуха создается эффект танцующего паука.

Ранее традиционное изделие размещали в центре помещения или ближе к двери или окну, где паук оживал в воздухе и крутился, сверкая золотом соломы.



Соломенные пауки в доме можно размещать где угодно / Фото 24 Канала

Сейчас "паук" не несет какой-то обрядовой нагрузки, с ним не связаны те или иные ритуалы, поэтому не стоит ограничивать себя рамками по размещению.

А есть ли "места-табу", где "пауков" не следует подвешивать?

Марта: Нет, разве что над свечой, потому что это опасно.

"Паук" очень легкое и хрупкое изделие, как за ним ухаживать?

Лиля: На самом деле "паук", не слишком загрязняется.

Говорят, что на таких подвижных "пауках" пауки не ткут паутину.

Стоит с украшения сдуть пыль и этого для ухода достаточно. Важно, однако, чтобы изделие не контактировало с влагой, поэтому лучше его хранить в сухом месте.

И последнее: как вы охарактеризовали бы ценность соломенных изделий в декоре дома в нескольких словах?

Марта: Деликатность, нежность и традиция.

Лиля: Красота, современность и традиция.



Основательницы мастерской СНИП рассказали о соломенных пауках / Фото 24 Канала