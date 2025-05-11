Вероника Зубко, одна из самых известных украинских декораторок, знает, что комфорт – это не о роскоши, а о заботе. В интервью 24 Каналу она рассказала, почему интерьер может стать важным инструментом для изменений в жизни, как украинцы ищут не просто красивое пространство, а уголок безопасности после февраля 2022 года. Эксперт поделилась, почему маленькие радости стали настоящими героями в декоре этого года.

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Роль комфорта и восприятия пространства после 24 февраля

Вероника, как бы вы описали роль комфорта в жизни современного человека – это об эстетике или об эмоциональном щите?

Комфорт – это не о роскоши, а о заботе. Когда базовые потребности удовлетворены, мы начинаем задавать вопросы: "А как я хочу жить?". И именно тогда эстетика становится способом вернуть ощущение себя.

К комфорту люди обращаются, когда чувствуют потребность в изменениях внутри. Когда мы перестаем жить на автомате и начинаем осознанно относиться к себе, эти ощущения переносятся и в наше пространство. Например, для кого-то ароматическая свеча или определенный запах – это не просто мелочь, а символ безопасности и комфорта.

Декор перестает быть просто "красивыми предметами" и становится частью жизни и эмоциональной привязанности. Важно не то, что вокруг нас, а как эти предметы помогают нам почувствовать себя в пространстве. Комфорт всегда будет отвечать и за эстетику, и за эмоциональный щит.



Комфорт – это о заботе / Фото Unsplash (Roberto Nickson)

Как, по вашему мнению, изменилось отношение украинцев к домашнему пространству после 24 февраля 2022 года? Можно ли сказать, что сейчас украинцы ищут не "идеальный интерьер", а "пространство безопасности"?

После 24 февраля 2022 года отношение к дому изменилось кардинально. В своей книге "Точка G твоего дома" я пишу: "Дом – это не о метраже и не о красивой картинке, это место, где тебе не надо объяснять".

Мы все изменились и научились жить в условиях, где даже базовые вещи не всегда гарантированы. Пространство вокруг начало восприниматься иначе, а люди перестали мечтать об "идеальной кухне", потому что теперь они ищут "уголок безопасности".

Наш дом перестал быть просто фоном – он стал чем-то более глубоким, будто продолжением тела, эмоциональной оболочкой, а иногда даже терапией. Поэтому нет, сегодня не время для глянцевого идеала, сейчас время для пространства, который честный, свой, теплый и настоящий.

Как простые изменения могут создать вау-эффект в доме

Какие самые простые шаги могут изменить восприятие квартиры на 180 градусов, даже без большого бюджета?

Я часто говорю своим ученикам, что необязательно покупать новое, ведь иногда достаточно посмотреть на вещи иначе.

Начать можно со света. Переставьте лампу, добавьте торшер, измените температуру освещения и пространство сразу становится мягче или яснее, меняет настроение. Далее – ревизия вещей. Мы привыкаем к визуальному шуму, который не замечаем ежедневно, но как только убрать лишнее, так сразу дом начинает звучать иначе, спокойнее.

И еще одна вещь – добавьте что-то "свое". Это может быть подушка из путешествия, старое зеркало или абажур, купленный случайно, даже маленькая деталь оживляет пространство и создает ощущение "своего следа".



Иногда самые простые вещи могут изменить восприятие пространства / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Можете поделиться примером, когда очень простые изменения создали вау-эффект в квартире или офисе?

Одним из таких примеров был проект, где семья с маленькими детьми жила в пространстве, которое выглядело как детский сад. Гостиная была заполнена игрушками, цветной мебелью, посудой с мишками – все будто кричало: "Здесь только дети!". Взрослая жизнь была как будто поставлена на паузу.

Мы не делали капитальный ремонт, но мы изменили подход к пространству. Признали, что квартира должна быть местом для всех членов семьи. Мы вернули спальню маме не только физически, но и смыслово. Пастельные цвета заменили на более глубокие, более взрослые оттенки, добавили текстиль, зеркало, изменили освещение.

Результат был впечатляющим. Комната, которая раньше была только местом для сна, стала пространством для восстановления и разрешением взрослым быть взрослыми и видимыми в своем доме.

Если человек хочет изменить что-то в своей жизни, стоит ли начать с интерьера?

Изменения не всегда начинаются с интерьера, но он может стать тем мостом, который ведет к ним. Пространство, в котором мы живем, – это первый и самый честный диалог с собой. Когда вокруг все меняется, мы часто не знаем с чего начать, – и вот здесь дом становится тем местом, которое помогает нам вернуться к себе.

Наш дом говорит с нами каждый день: он кричит беспорядком, шепчет светом, вдохновляет или игнорирует. Когда мы начинаем убирать, передвигать вещи, добавлять свет, то на самом деле начинаем говорить с собой. Пространство становится инструментом, который может либо держать нас в прошлом, либо подсказать направление для движения вперед.



Декоратор рассказала, стоит ли начинать с интерьера, если хочется что-то изменить в жизни / Фото, предоставленное 24 Каналу

Являются ли принципы home staging полезными для повседневной жизни?

Да, и еще как, но перед тем стоит понять, почему для многих украинцев это до сих пор звучит как что-то "не про нас".

В мире home staging – устоявшееся понятие, полноценная профессия и развитая индустрия. Ее задача заключается в том, чтобы превратить пространство в место эмоционального резонанса – для продажи, аренды или ежедневной жизни. В Нидерландах, США или Франции это привычный этап подготовки квартиры, подобно макияжу перед фотосессией, но макияж в этом случае не маскирует, а подчеркивает то, что уже является ценным.

Теперь о нас. В украинской культуре почти отсутствует традиция украшать дом ради себя. Мы долгое время жили в условиях выживания, а не выбора.

У нас часто не было лишних ресурсов, чтобы выбирать между "хорошим" и "очень хорошим". Мы имеем опыт колониального прошлого, где дом должен был быть скромным, а не личным. Эстетика считалась роскошью, а не частью базовых потребностей. В таком контексте home staging – это не просто о красивом интерьере, а о внутреннем разрешении спросить себя: "Что я хочу?".

Я верю, что home staging может стать бытовым инструментом уважения к себе. Это как ежедневный жест заботы: застелить кровать не для гостей, а для себя, потому что ты этого достойна. Самоутверждение начинается с маленьких ритуалов, а тот, кто украшает дом для себя, уже не просто житель, а творец.

Детали в интерьере – не только о красоте, но и о том, что эмоционально важно

Сейчас в тренде "маленькие радости" – текстиль, свечи, ароматы, винтажные безделушки. Почему именно эти детали стали такими важными?

После больших потрясений мы хватаемся за мелкое, потому что именно оно кажется стабильным. Салфетка, аромат, рамка с фото – это не просто вещи, а точки возвращения. Недаром многие забирали именно такие детали в начале войны. Они работают как знак, что жизнь продолжается.



Небольшие безделушки очень важны при обустройстве пространства / Фото Unsplash (Spacejoy)

Можно ли сказать, что декор сейчас – это способ заземлиться, создать себе точку стабильности?

Да, декор – это способ заземлиться и одновременно остаться собой. Когда мир вокруг нестабилен, мы имеем влияние только на собственный дом, тело и отношение к людям.

Именно эти вещи могут стать нашей опорой, поэтому декор не о капризе, а о ежедневном ритуале возвращения к себе.

Если говорить о мелочах, которые дарят комфорт, мы часто вспоминаем о коврах. Но есть ярые противники их использования в интерьере, потому что они могут сделать пространство устаревшим. Действительно ли этот элемент декора может создать такой эффект?

Ковер – это как голос в музыке, если он фальшивит, это сразу заметно, но если он подобран правильно, то он просто объединяет все пространство.

Я обожаю ковры, потому что они добавляют интерьеру глубины. А вот старость читается не в ковре, а в том, есть ли в пространстве контекст.

Актуальные тренды дизайна интерьера в 2025 году

Как мы знаем, моде свойственна цикличность, и сфера дизайна – не исключение из правил. Какие тренды в интерьере в 2025 году вы бы выделили?

Мода циклична, и сфера дизайна не является исключением. Как человек, который издает трендбуки дважды в год, посещает ключевые выставки в Европе и общается с дизайнерами, декораторами и трендфоркастерами, могу уверенно сказать: 2025 год – это не о форме, а об ощущениях.

Я выделю 4 основных направления нынешних трендов:

Возвращение к текстуре. Люди хотят не просто видеть интерьер, а прикасаться к нему. Обивки из петлястой шерсти, керамика с неровной глазурью, камень, сохраняющий прикосновение, – тактильность возвращает нам присутствие. Это новая сенсорность.

Люди хотят не просто видеть интерьер, а прикасаться к нему. Обивки из петлястой шерсти, керамика с неровной глазурью, камень, сохраняющий прикосновение, – тактильность возвращает нам присутствие. Это новая сенсорность. Память в интерьере. Винтаж, артефакты, найденные вещи с блошиных рынков или семейного чердака – теперь это не просто декор. Пространство больше не должно быть идеальным, оно должно быть настоящим.

Винтаж, артефакты, найденные вещи с блошиных рынков или семейного чердака – теперь это не просто декор. Пространство больше не должно быть идеальным, оно должно быть настоящим. Нестандартное освещение. Абажуры, неон, мягкая рассеянная подсветка, гибридные объекты. Люди хотят менять атмосферу вечером, так же как меняют музыку. Освещение становится инструментом настроения, а не просто функцией.

Абажуры, неон, мягкая рассеянная подсветка, гибридные объекты. Люди хотят менять атмосферу вечером, так же как меняют музыку. Освещение становится инструментом настроения, а не просто функцией. Цвет-состояние. Мы больше не спрашиваем: "Какой цвет в тренде?". Мы спрашиваем: "Какого цвета мне хочется, чтобы жить сегодня?". Это не о палитре, а о психологии. Трендом становится темперамент цвета: сложные оттенки и неожиданные сочетания, потому что в каждом доме сейчас живет эмоция.

Локальность также становится важным трендом. Украинский дизайн имеет свой голос в мире. Все больше людей ищут вещи с украинским характером, и я верю, что эта эстетика смелости станет популярной не только в Украине.



Вероника Зубко рассказала о трендах в интерьере в 2025 / Фото, предоставленное 24 Каналу

Вероника, недавно мы увидели вас в роли дизайнера и эксперта шоу "PromПрокачка" на YouTube-канале Тараса Яремия. Расскажите, о чем проект для вас и что меняется в человеке, когда меняется его пространство?

О, это было настоящее испытание и большая радость. Мы буквально изменили стиль жизни пяти разным людям с разными историями, но всех их объединяло одно – другая жизнь уже стучалась в дверь. Дом или рабочее пространство становилось точкой входа в это изменение.

Новое шоу "PromПрокачка" показывает простую, но важную вещь – иногда достаточно другого видения и нескольких простых решений, чтобы дать комнате новое дыхание.

В первом выпуске мы познакомились с невероятной Любой – владелицей цветочной студии, которая уже три года проводит мастер-классы в очень маленькой комнате. Пространства критически не хватало, а усталость накапливалась. За один день, без капитальных изменений, мы превратили ее студию простой перестановкой, добавлением света, текстиля и внимания к деталям. Обычные вещи создали необычное ощущение пространства, появился комфорт, воздух и новое вдохновение.

Тарас постоянно шутил, мол, что там может изменить эстетика, но даже он остановился, когда увидел, как эти изменения отзываются в глазах героев. Пространство начинает говорить: "Ты изменился – и я тоже". Для меня этот проект о разрешении, о силе простых решений и возможности снова увидеть себя в пространстве, которое дышит с тобой в унисон.



Вероника Зубко в проекте "PromПрокачка" / Фото, предоставленное 24 Каналу

И последнее: какой интерьер для вас лично был бы самым комфортным в трех словах?

В моем пространстве обязательно должна быть глубина, интуиция и огонь. А еще много, неприлично много искусства!