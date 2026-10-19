Мало кто сажает их осенью, а зря: 4 растения для красивого сада

Даже когда цветки исчезают с клумб, сад может оставаться привлекательным. Для этого стоит выбрать декоративные кустарники, которые осенью меняют цвет листьев, а некоторые из них сохраняют плоды даже зимой. К тому же такие растения могут стать источником пищи и укрытием для птиц.

Эксперты dom.wp рассказали, какие кустарники посадить на участке, чтобы он не терял своей красоты в холодное время года.

Какие кустарники будут украшать сад осенью и зимой?

Пираканта красная

Пираканта красная – декоративный колючий кустарник, который может вырастать до 2–3 метров в высоту. Его ветви покрываются многочисленными плодами красного, оранжевого или желтого цвета, которые появляются в конце лета и могут сохраняться в течение осени и зимы.

Огненка лучше всего растет на солнечных участках, защищенных от холодных ветров. Ее густые колючие ветви обеспечивают птицам укрытие, а плоды могут служить для них пищей. В то же время в регионах с суровыми зимами вечнозеленая листва растения может повреждаться морозом.



Пираканта красная может вырастать до 2–3 метров в высоту / Фото "Дворик"

Кизильник

Кизильник подойдет тем, кто ищет неприхотливое растение для сада. В зависимости от вида и сорта он может образовывать низкий почвенный покров или расти в виде высокого куста. Осенью листья кизильника приобретают красноватые оттенки, а после их опадения на ветвях остаются коралловые плоды.

Этот кустарник хорошо подходит для:

декоративных композиций,

склонов,

бордюров.

Многие его виды выдерживают засуху и морозы и могут расти на различных типах почвы. Плоды долго держатся на ветках и привлекают птиц.



Кизильник может расти на различных типах почвы / Фото Unsplash

Барбарис

Барбарис станет удачным выбором для тех, кто хочет добавить в сад насыщенные осенние оттенки. В зависимости от сорта его листья окрашиваются в красные, бордовые или оранжевые цвета. Дополнительным украшением становятся удлиненные ягоды, которые остаются на ветвях после опадения листьев.

Барбарис используют для создания живых изгородей, бордюров и декоративных групп. Он хорошо переносит морозы и неприхотлив к почве, а наиболее яркую окраску листьев обычно демонстрирует на солнечных местах.



Барбарис используют для создания живых изгородей / Фото Unsplash

Калина обыкновенная

Калина обыкновенная украсит участок не только плодами, но и осенней листвой. Перед опадением она приобретает красные и пурпурные оттенки, а на ветвях остаются плотные грозди красных ягод. Плоды калины могут оставаться на кусте после наступления холодов и служить пищей для птиц.

После морозов они часто размягчаются, а их вкус становится менее горьким. Для выращивания калины стоит выбирать место с достаточным количеством влаги, ведь она лучше развивается на умеренно влажных почвах.



Плоды калины могут служить пищей для птиц / Фото Unsplash

Когда лучше всего сажать декоративные кустарники?

Осень может быть благоприятным периодом для посадки многих декоративных кустарников. Если почва еще не промерзла, а до устойчивых морозов остается достаточно времени, растения смогут начать укореняться до зимы.

При выборе места учитывайте потребности конкретного вида: огненке и барбарису обычно подходят солнечные участки, тогда как калина лучше чувствует себя при достаточном увлажнении. После посадки кусты нужно полить, а почву вокруг них можно замульчировать, чтобы помочь сохранить влагу.

Чтобы сад оставался декоративным даже после окончания сезона цветения, сочетайте кустарники с разными оттенками листьев и сроками созревания плодов. Так участок будет привлекательно выглядеть осенью и не потеряет своего очарования зимой.