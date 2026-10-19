Мало кто сажает их осенью, а зря: 4 растения для красивого сада
Даже когда цветки исчезают с клумб, сад может оставаться привлекательным. Для этого стоит выбрать декоративные кустарники, которые осенью меняют цвет листьев, а некоторые из них сохраняют плоды даже зимой. К тому же такие растения могут стать источником пищи и укрытием для птиц.
Эксперты dom.wp рассказали, какие кустарники посадить на участке, чтобы он не терял своей красоты в холодное время года.
Какие кустарники будут украшать сад осенью и зимой?
- Пираканта красная
Пираканта красная – декоративный колючий кустарник, который может вырастать до 2–3 метров в высоту. Его ветви покрываются многочисленными плодами красного, оранжевого или желтого цвета, которые появляются в конце лета и могут сохраняться в течение осени и зимы.
Огненка лучше всего растет на солнечных участках, защищенных от холодных ветров. Ее густые колючие ветви обеспечивают птицам укрытие, а плоды могут служить для них пищей. В то же время в регионах с суровыми зимами вечнозеленая листва растения может повреждаться морозом.
Пираканта красная может вырастать до 2–3 метров в высоту / Фото "Дворик"
- Кизильник
Кизильник подойдет тем, кто ищет неприхотливое растение для сада. В зависимости от вида и сорта он может образовывать низкий почвенный покров или расти в виде высокого куста. Осенью листья кизильника приобретают красноватые оттенки, а после их опадения на ветвях остаются коралловые плоды.
Этот кустарник хорошо подходит для:
- декоративных композиций,
- склонов,
- бордюров.
Многие его виды выдерживают засуху и морозы и могут расти на различных типах почвы. Плоды долго держатся на ветках и привлекают птиц.
Кизильник может расти на различных типах почвы / Фото Unsplash
- Барбарис
Барбарис станет удачным выбором для тех, кто хочет добавить в сад насыщенные осенние оттенки. В зависимости от сорта его листья окрашиваются в красные, бордовые или оранжевые цвета. Дополнительным украшением становятся удлиненные ягоды, которые остаются на ветвях после опадения листьев.
Барбарис используют для создания живых изгородей, бордюров и декоративных групп. Он хорошо переносит морозы и неприхотлив к почве, а наиболее яркую окраску листьев обычно демонстрирует на солнечных местах.
Барбарис используют для создания живых изгородей / Фото Unsplash
- Калина обыкновенная
Калина обыкновенная украсит участок не только плодами, но и осенней листвой. Перед опадением она приобретает красные и пурпурные оттенки, а на ветвях остаются плотные грозди красных ягод. Плоды калины могут оставаться на кусте после наступления холодов и служить пищей для птиц.
После морозов они часто размягчаются, а их вкус становится менее горьким. Для выращивания калины стоит выбирать место с достаточным количеством влаги, ведь она лучше развивается на умеренно влажных почвах.
Плоды калины могут служить пищей для птиц / Фото Unsplash
Когда лучше всего сажать декоративные кустарники?
Осень может быть благоприятным периодом для посадки многих декоративных кустарников. Если почва еще не промерзла, а до устойчивых морозов остается достаточно времени, растения смогут начать укореняться до зимы.
При выборе места учитывайте потребности конкретного вида: огненке и барбарису обычно подходят солнечные участки, тогда как калина лучше чувствует себя при достаточном увлажнении. После посадки кусты нужно полить, а почву вокруг них можно замульчировать, чтобы помочь сохранить влагу.
Чтобы сад оставался декоративным даже после окончания сезона цветения, сочетайте кустарники с разными оттенками листьев и сроками созревания плодов. Так участок будет привлекательно выглядеть осенью и не потеряет своего очарования зимой.