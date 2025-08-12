В Великобритании нашли самую маленькую квартиру. Помещение настолько крошечное, что одновременно можно прикоснуться к противоположным стенам.

Необычную квартиру, которая расположена в городе Шеффилд в Великобритании уже нарекли Hallway Home, что в переводе – "дом-коридор". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Как выглядит самая маленькая квартира Британии?

В Южном Йоркшире на продажу выставили самую маленькую квартиру. Ее предлагают приобрести за 60 000 фунтов стерлингов. что равняется около 80,5 тысячи долларов или 3,3 миллиона гривен.

Крошечная квартира имеет только одну комнату, которая напоминает длинный коридор и ванную комнату. На опубликованных в сети фото видно, что внутри есть только один двухместный диван и небольшой матрас. Под другой стеной стоят несколько шкафов, плита, духовка и холодильник. Пространство настолько крошечное, что к противоположным стенам можно прикоснуться буквально одновременно.

Ванная комната также удивляет своими крошечными размерами. Внутри есть небольшая душевая кабина, раковина и туалет.

Эту квартиру риэлторская компания рекламирует как "идеальную недвижимость для студентов". В объявлении говорится, что квартира имеет площадь всего 21 квадратный метр.

Впрочем, в сети на такое "предложение" отреагировали довольно жестко. Десятки пользователей оставили гневные комментарии, что столь маленькая и некомфортная квартира настолько дорого стоит.

