У Великій Британії знайшли найменшу квартиру. Приміщення настільки крихітне, що одночасно можна доторкнутися до протилежних стін.

Незвичайну квартиру, яка розташована у місті Шеффілд у Великій Британії вже нарекли Hallway Home, що у перекладі – "будинок-коридор". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Цікаво Пара купила будинок без огляду: який неочікуваний сюрприз вони знайшли після переїзду

Як виглядає найменша квартира Британії?

У Південному Йоркширі на продаж виставили найменшу квартиру. Її пропонують придбати за 60 000 фунтів стерлінгів. що дорівнює близько 80,5 тисячі доларів або 3,3 мільйона гривень.

Крихітна квартира має лише одну кімнату, яка нагадує довгий коридор та ванну кімнату. На опублікованих у мережі фото видно, що всередині є лише один двомісний диван та невеликий матрац. Під іншою стіною стоять кілька шаф, плита, духовка та холодильник. Простір настільки крихітний, що до протилежних стін можна доторкнутися буквально одночасно.

Ванна кімната також дивує своїми крихітними розмірами. Всередині є невелика душова кабіна, раковина та туалет.

Найменша квартира у Британії – більше у галереї

Цю квартиру рієлторська компанія рекламує як "ідеальну нерухомість для студентів". В оголошені мовиться, що квартира має площу усього 21 квадратний метр.

Втім, у мережі на таку "пропозицію" відреагували доволі жорстко. Десятки користувачів залишили гнівні коментарі, що настільки маленька і некомфортна квартира настільки дорого коштує.

Раніше родина з Британії під час ремонту свого будинку виявила бункер. Він збудований ще за часів Другої світової війни, а на стінах досі збереглися написи німецькою.