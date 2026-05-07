У вас будет цветной сад каждый год и без хлопот: 7 красивых цветов, которые успешно самосеются

Весна – идеальное время для создания сада, который каждый год будет наполняться цветами почти без дополнительных усилий. Старинные однолетники, которые сами рассеивают семена, могут расти на одном месте много лет.

Чтобы растения возвращались каждый год, не стоит спешить с уборкой сухих стеблей и коробочек. Когда они созреют и высохнут, семена сами рассыпятся по клумбе. Об этом пишет Gardening Know How.

Что посеять в саду один раз, чтобы потом цвело ежегодно?

Нигелла

Нигелла дамасская получила свое романтическое название благодаря нежным пушистым цветам синих, розовых и белых оттенков. Ее ажурная листва добавляет клумбам легкости и мягкости. Растение вырастает до 25 – 40 сантиметров, любит солнце и хорошо дренированную почву.

Оно почти не страдает от вредителей и прекрасно гармонирует с розами и лилиями. После цветения нигелла образует декоративные коробочки, которые хороши даже зимой.

Нигеллу лучше высевать сразу на постоянное место, потому что она плохо переносит пересадку / Фото Pinterest

Лунария

В первый год растение формирует листья, а на второй – покрывается фиолетовыми или белыми цветами, которые привлекают бабочек. Она хорошо растет в полутени, любит прохладу и влажную рыхлую почву. Лунария легко размножается самосевом и даже может стать слишком активной в больших клумбах.

Лунарию также называют "серебряными долларами" из-за ее круглых прозрачных семенных коробочек / Фото Pinterest

Кобея лазящая

Это эффектное вьющееся растение с крупными колокольчатыми цветами, которые меняют цвет от зеленоватого до насыщенно-фиолетового. Ее высевают весной после заморозков. За сезон лиана может вырасти до 10 метров, поэтому ей нужна прочная опора – шпалера или забор.

Кобея прекрасно подходит для создания живой зеленой ширмы / Фото Pinterest

Фландрийские маки

Они легко рассеиваются сами и хорошо растут даже на бедных почвах. Семена не нужно заглублять – достаточно рассыпать их по поверхности солнечного участка. Растения устойчивы к засухе и прекрасно подходят для естественных цветочных лугов.

Эти ярко-красные маки с тонкими лепестками считаются символом выносливости / Фото Pinterest

Аквилегия

Это недолговечный многолетник, который активно самосеется. Растение любит солнце или легкую тень, влажную почву и хорошо привлекает колибри и насекомых-опылителей. Новые сеянцы могут удивлять неожиданными цветами из-за переопыления.

Аквилегия, или "бабушкин чепчик", имеет сказочные цветы необычной формы / Фото Pinterest

Вербена буэнос-айресская

Вербена буэнос-айресская цветет от середины лета до первых морозов и очень нравится бабочкам.

Вербена любит солнечные места, жару и хорошо переносит засуху. Она легко рассеивается самостоятельно, а молодые растения просто пересадить весной в нужное место.

Вербена буэнос-айресская – высокое растение с нежными фиолетовыми соцветиями, которые будто "плывут" над клумбой / Фото Pinterest

Шалфей мускатный

В первый год он формирует крупные бархатные листья, а на второй – высокие цветоносы розовых, сиреневых или белых оттенков. Растение очень ароматное, привлекает пчел и бабочек, хорошо переносит засуху и почти не интересует оленей и вредителей. Высохшие соцветия остаются декоративными даже зимой, а семена легко прорастают на следующий год.

Шалфей мускатный – настоящая королева среди декоративных шалфеев / Фото Pinterest

Какие еще красивые растения самосеются?

Садоводы объясняют, что самосеющие многолетники не только экономят время, но и придают саду более естественный вид. Часто они сами "выбирают" лучшие места для роста и с каждым сезоном цветут все лучше. Об этом пишет Martha Stewart.

Среди растений, которые самосеются есть такие:

Эхинацея лимонно-желтая

Компактная эхинацея с яркими желтыми цветами привлекает бабочек и пчел. Любит солнце и хорошо дренированную почву.

Гайлардия

Это растение похоже на маленький подсолнечник и имеет красно-желтые цветы. Она выдерживает жару, засуху и бедную почву, а новые сеянцы часто сами заполняют пустые места на клумбе.

Кореопсис

Кореопсис цветет все лето желтыми или розовыми цветами, похожими на ромашки. Растение неприхотливое и постепенно разрастается благодаря самосеву.

Монарда

Монарда привлекает пчел и бабочек яркими розовыми, красными и сиреневыми цветами. Она разрастается как корнями, так и семенами.

Асклепиас

Растение с ярко-оранжевыми цветами является прекрасным источником нектара для бабочек. Любит солнечные участки и хорошо дренированную почву.

Пенстемон

Пенстемон образует высокие цветоносы розовых, синих и фиолетовых оттенков. Его особенно любят колибри, а молодые растения легко пересаживать.

Рудбекия

Рудбекия известна своими желтыми цветами с темной серединкой. Она привлекает опылителей, а семена легко прорастают в следующем году.

Дымок прерий

Это растение образует нежно-розовые цветы, а после цветения – пушистые семенные головки, похожие на легкий дым. Именно они помогают растению постепенно распространяться по саду.

Какие растения посадить в мае, чтобы они цвели все лето?

Май – прекрасное время для высадки цветов, которые будут украшать сад все лето.

Садовник Адам Киртланд советует обратить внимание на хризантемы, сенетти и гейхеру – их можно купить уже подрощенными и сразу высадить во дворе или на клумбе.

Хризантемы цветут до морозов, сенетти почти не требует ухода, а гейхера после обрезки может зацвести повторно в конце лета.