Вы пожалеете, если посадите эти 5 цветов: от них трудно избавиться

Самосев может стать настоящей находкой, если вам нравится естественный, немного дикий сад. Но если вы хотите, чтобы клумбы оставались ухоженными, стоит дважды подумать, прежде чем высаживать эти растения.

Со временем самосевные цветки начинают заполнять весь сад. А избавиться от них после этого бывает непросто, пишет Gardening Know How.

Какие растения особенно активно размножаются самосевом?

Прежде чем высаживать их, убедитесь, что готовы любоваться ими много лет.

Калифорнийский мак

Калифорнийский мак – официальный цветок штата Калифорния. Его яркие оранжевые и желтые цветы очень эффектны на вид, особенно когда покрывают целые поля. Несмотря на хрупкий вид, это растение очень выносливо. Оно прекрасно растет даже на бедных и сухих почвах.

После цветения образуются длинные коробочки с семенами, которые легко разносится по округе. Благодаря глубокому стержневому корню растение хорошо переносит засуху, но именно из-за этого корня его трудно выкорчевать, если оно уже хорошо укоренилось.

Калифорнийский мак / Фото Pinterest

Алисум морской

Алисум морской – популярное низкорослое однолетнее растение с приятным медовым ароматом и мелкими белыми, розовыми или фиолетовыми цветами. Оно быстро растет – от семени до цветения проходит менее двух месяцев.

Лучше всего алисум чувствует себя весной и осенью. В конце сезона семена буквально разлетаются по клумбе, попадая даже в щели между плиткой и на дорожки. Благодаря этому алисум легко вновь и вновь всходит на протяжении многих лет.

Алисум морской / Фото Pinterest

Незабудка

Незабудки хорошо растут в затененных местах и весной покрываются множеством маленьких голубых цветочков с белыми или желтыми серединками.

Однако эти нежные на вид растения гораздо выносливее, чем кажутся.

В конце лета они образуют огромное количество темных семян. Они легко прилипают к одежде или шерсти домашних животных и переносятся в новые места. В результате незабудки могут постепенно создать сплошной голубой ковер по всему участку.

Незабудка / Фото Pinterest

Аквилегия

Аквилегия – один из самых красивых весенних цветоков. Она цветет с апреля по июнь, образуя изящные колокольчатые цветки самых разных оттенков: красного, розового, синего, лавандового, желтого или белого.

После окончания цветения семенные коробочки высыхают и разбрасывают семена вокруг. Они могут упасть рядом с материнским растением или переноситься ветром на значительные расстояния. Аквилегия легко прорастает как на солнце, так и в полутени или даже в густой тени.

Аквилегия / Фото Pinterest

Виола трехцветная

Виола трехцветная имеет небольшие цветки с сочетанием фиолетового, желтого и белого цветов. Лучше всего она цветет весной и осенью, когда стоит прохладная погода.

Это растение настолько активно размножается самосевом, что небольшая группа посадок за несколько лет может полностью покрыть клумбу. Оно легко прорастает не только на грядках, но и вдоль садовых дорожек, на гравии и даже между каменными плитами.

Виола трехцветная / Фото Pinterest