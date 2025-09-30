Обычный визит в старый фермерский дом превратился для одной семьи из США в настоящую охоту за сокровищами.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, в заброшенном жилье они случайно обнаружили тайники с сотнями редких монет, антикварными украшениями и семейными реликвиями, которые десятилетиями прятал там их родственник. Как семья нашла все это, рассказываем далее.

Как семья нашла настоящие сокровища в старом доме?

Историю о неожиданном открытии опубликовала на Reddit одна из членов семьи. Ее пост собрал более 9 тысяч лайков. На видео, которое она добавила, видно, как из полости стены достают монеты, ювелирные изделия и столовое серебро.

По словам автора, ее дядя еще с 1970-х годов прятал в стенах и за отделкой дверей различные ценности – от золотого ожерелья и столового серебра до кольца, которое когда-то принадлежало матери женщины и исчезло еще в ее подростковом возрасте.

Это была самая трогательная находка,

– рассказала женщина.

Как выглядели тайники с ценностями: смотрите видео

Первый тайник нашли случайно – за плакатом в закрытом шкафу. Далее оказалось, что таких тайников в доме было немало: в плинтусах, в стенах, за дверными украшениями. Среди прочего семья нашла: более 300 монет, несколько мешочков с полудолларовыми монетами и индейскими пенни, три набора столового серебра и даже золотые украшения.

Дядя семьи, который сейчас находится в медицинском учреждении из-за проблем со здоровьем, сам попросил вывезти вещи из его дома. Забирать или продавать найденное он не планирует. Все сейчас хранится в безопасном месте.

Какие находки скрывают старые дома?

Старые дома часто скрывают тайны, что скрываются как внутри жилья, так и снаружи.

Так, недавно другой мужчина сделал случайное открытие во дворе.

Он обнаружил в своем дворе таинственное хранилище и металлическую решетку, которая скрывала электрический трансформатор.