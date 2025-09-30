Звичайний візит до старого фермерського будинку перетворився для однієї родини з США на справжнє полювання за скарбами.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, у закинутому житлі вони випадково виявили схованки з сотнями рідкісних монет, антикварними прикрасами та родинними реліквіями, які десятиліттями ховав там їхній родич. Як сім'я відшукала усе це, розповідаємо далі.

Як родина знайшла справжні скарби у старому будинку?

Історію про неочікуване відкриття опублікувала на Reddit одна з членів родини. Її пост зібрав понад 9 тисяч вподобань. На відео, яке вона додала, видно, як із порожнини стіни дістають монети, ювелірні вироби та столове срібло.

За словами авторки, її дядько ще з 1970-х років ховав у стінах та за оздобленням дверей різні цінності – від золотого намиста та столового срібла до каблучки, яка колись належала матері жінки й зникла ще в її підлітковому віці.

Це була найзворушливіша знахідка,

– розповіла жінка.

Який мали вигляд сховки із цінностями: дивіться відео

Першу схованку знайшли випадково – за плакатом у зачиненій шафі. Далі виявилося, що таких тайників у будинку було чимало: у плінтусах, у стінах, за дверними оздобами. Серед іншого родина знайшла: понад 300 монет, кілька мішечків із півдоларовими монетами та індіанськими пенні, три набори столового срібла та навіть золоті прикраси.

Дядько родини, який нині перебуває в медичному закладі через проблеми зі здоров’ям, сам попросив вивезти речі з його будинку. Забирати чи продавати знайдене він не планує. Усе нині зберігається в безпечному місці.

Які знахідки приховують старі будинки?

Старі будинки часто приховують таємниці, що ховаються як всередині житла, так і ззовні.

Так, нещодавно інший чоловік зробив випадкове відкриття на подвір'ї.

Він виявив на своєму подвір'ї таємниче сховище та металеву решітку, яка приховувала електричний трансформатор.