Стіни приховували справжні скарби: родина зробила неочікуване відкриття у старому будинку родича
- У старому фермерському будинку в США родина знайшла схованки з рідкісними монетами, антикварними прикрасами та родинними реліквіями, які ховав їхній родич з 1970-х років.
- Скарби були виявлені випадково за плакатом у зачиненій шафі, а потім відкрили ще декілька схованок у плінтусах, стінах та за дверними оздобами.
Звичайний візит до старого фермерського будинку перетворився для однієї родини з США на справжнє полювання за скарбами.
Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, у закинутому житлі вони випадково виявили схованки з сотнями рідкісних монет, антикварними прикрасами та родинними реліквіями, які десятиліттями ховав там їхній родич. Як сім'я відшукала усе це, розповідаємо далі.
Як родина знайшла справжні скарби у старому будинку?
Історію про неочікуване відкриття опублікувала на Reddit одна з членів родини. Її пост зібрав понад 9 тисяч вподобань. На відео, яке вона додала, видно, як із порожнини стіни дістають монети, ювелірні вироби та столове срібло.
За словами авторки, її дядько ще з 1970-х років ховав у стінах та за оздобленням дверей різні цінності – від золотого намиста та столового срібла до каблучки, яка колись належала матері жінки й зникла ще в її підлітковому віці.
Це була найзворушливіша знахідка,
– розповіла жінка.
Який мали вигляд сховки із цінностями: дивіться відео
Першу схованку знайшли випадково – за плакатом у зачиненій шафі. Далі виявилося, що таких тайників у будинку було чимало: у плінтусах, у стінах, за дверними оздобами. Серед іншого родина знайшла: понад 300 монет, кілька мішечків із півдоларовими монетами та індіанськими пенні, три набори столового срібла та навіть золоті прикраси.
Дядько родини, який нині перебуває в медичному закладі через проблеми зі здоров’ям, сам попросив вивезти речі з його будинку. Забирати чи продавати знайдене він не планує. Усе нині зберігається в безпечному місці.
Які знахідки приховують старі будинки?
Старі будинки часто приховують таємниці, що ховаються як всередині житла, так і ззовні.
Так, нещодавно інший чоловік зробив випадкове відкриття на подвір'ї.
Він виявив на своєму подвір'ї таємниче сховище та металеву решітку, яка приховувала електричний трансформатор.