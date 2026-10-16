Наши бабушки делали это вместо дверей: теперь дизайнеры просят за такую идею баснословные деньги

Наши бабушки делали это вместо дверей: сегодня дизайнеры превратили простую ткань в дорогой тренд. Когда-то кусок ткани под раковиной помогал скрыть от посторонних глаз кастрюли, ведра и кухонную утварь. Теперь этот забытый прием возвращается в интерьеры и становится дизайнерской деталью, за которую готовы платить немалые деньги.

Как воссоздать этот тренд дома и не тратить лишнего – рассказали эксперты чешского издания Chalupáři-Zahrádkáři.

Зачем наши бабушки вешали ткань под раковиной?

В старых сельских домах кухни обустраивали иначе, чем сегодня. Вместо цельного гарнитура с одинаковыми фасадами там стояли отдельные шкафы, буфеты, столы и раковины. Открытое пространство под ними часто оставалось незакрытым, поэтому хозяйки искали простое и доступное решение.

Обычное полотно, закрепленное на штанге, заменяло дверцы. За тканью хранили посуду, кухонную утварь и другие предметы быта. В отличие от деревянных конструкций, занавеску было легко снять, постирать и приспособить к пространству любой формы.

Теперь этот прием известен как "юбка для раковины" – небольшая тканевая занавеска, скрывающая пространство под раковиной или кухонной столешницей. Ее используют не только на кухне, но и в ванных комнатах.

Почему старый прием снова в моде в 2026 году?

Современные интерьеры постепенно отходят от однообразных гладких поверхностей и чрезмерного минимализма. Вместо этого дизайнеры все чаще используют:

теплые цвета,

винтажные предметы,

различные фактуры и детали, которые придают дому индивидуальность.

В этом контексте мебель с текстильными юбками помогает сделать интерьер менее формальным и придает ему уют. Ткань смягчает облик кухонной мебели, создает интересную фактуру и может стать акцентом даже в небольшом помещении.



Юбка для раковины выглядит стильно и современно / Фото Pinterest

Сколько стоит воплотить этот тренд у себя дома?

Главное преимущество такого решения – его можно адаптировать к любому бюджету. Не обязательно заказывать дорогую мебель или полностью переделывать кухню: достаточно подобрать ткань, закрепить ее на штанге или карнизе и оставить удобный доступ к вещам под раковиной.

В материале, на котором основана эта статья, приведен пример готового изделия стоимостью 373 чешских крон. Это примерно 750 гривен по курсу. В то же время такая цена относится к конкретному товару и не означает, что все подобные изделия стоят столько же.

Если шить занавеску самостоятельно, стоимость будет зависеть от ткани, ее количества и способа крепления. Для кухни лучше выбирать материал, который легко стирать и который не слишком быстро впитывает запахи. В ванной комнате следует учитывать повышенную влажность и обеспечить достаточное проветривание.

Как сделать тканевую занавеску стильной?

Чтобы этот прием выглядел современно, важно подобрать ткань в соответствии с общим оформлением помещения. Натуральные фактуры, сдержанные полоски, клетка или однотонный лен подойдут к интерьерам в стиле кантри, скандинавского дизайна или современной классики. Прежде всего нужно точно измерить ширину проема под раковиной и определить желаемую длину занавеса.

Ткань может слегка касаться пола или заканчиваться выше, чтобы ее было проще поддерживать в чистоте. Также стоит оставить достаточно места для доступа к трубам, сифону и средствам для уборки. В результате обычный кусок ткани может стать не только практичным способом скрыть вещи, но и заметной деталью интерьера. То, что когда-то делали из соображений экономии, сегодня возвращается как дизайнерский прием, который помогает придать дому уют без масштабного ремонта.