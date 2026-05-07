Все имели их в 90-х: какой тренд на шторы возвращается в 2026 году

Интерьеры 1990-х обладают особым уютом, который сегодня снова вызывает восхищение. Нейтральные цвета делали пространство комфортным, многослойные ткани добавляли тепла и текстуры, а крупная мебель создавала ощущение настоящего "живого" дома.

С возвращением ностальгического декора и популярностью тренда на максимальный уют дизайнеры все чаще обращаются к идеям из 90-х. Одним из таких трендов стали пелметы – декоративные конструкции над окнами, которые скрывают карнизы и крепления для штор. Об этом пишет Homes and gardens.

Почему снова появился спрос на пелметы?

Дизайнер Джеймс Макки называет пелметы "вишенкой на торте" в оформлении комнаты, ведь они помогают подчеркнуть атмосферу интерьера.

Есть мягкие пелметы из ткани и жесткие коробчатые варианты. В классических домах их часто сочетали с пышными шторами и одинаковыми узорами.

Красный пелмет добавляет контраста и насыщенности этому маленькому окну в ванной комнате, превращая его в беззаботную альковую / Фото Farrow & Ball

Сегодня же этот тренд возвращается из-за отказа от слишком минималистичных и "стерильных" интерьеров. Дизайнеры все чаще выбирают пространства с текстурами, слоями тканей и деталями, которые создают ощущение уюта и индивидуальности.

Пелметы добавляют комнате мягкости, фактурности и характера. Они могут подойти почти любому помещению – от гостиной до ванной комнаты. Для более традиционного стиля подойдут мягкие тканевые модели, а для современного интерьера – сдержанные коробчатые конструкции.

Насыщенная зеленая штора-пелмет превращает дверь этого входа в роскошный элемент, привлекающий внимание / Фото Uns Hobbs

В современных интерьерах пелметы часто имеют более простые формы, чем в 1970-х или 1990-х годах. Они добавляют уюта, но не перегружают пространство. Особенно популярными стали полосатые ткани, цветочные принты, лен и текстурированные материалы.

Пелмет из шторы с яркой цветочной тканью добавляет игривости этой традиционной гостиной и превращает место у окна на заметный акцент интерьера / Фото Matt Clayton

Дизайнер Элизабет Стенгоуп советует устанавливать пелметы выше и шире окна – это визуально делает комнату просторнее, а потолок выше. Также важно сочетать их с линиями потолка, карнизами или мебелью, чтобы декор был как часть архитектуры комнаты.

Нейтральные шторы с пелметом деликатно обрамляют высокие окна в этой гостиной / Фото Chris Horwood / James Mackie

Какие шторы сейчас популярны?

Шторы в гостиной – это не только декор, но и способ сделать комнату уютной, светлее или наоборот – защитить от солнца и посторонних взглядов. Дизайнеры советуют использовать различные варианты – от легких полупрозрачных тканей до ярких акцентных моделей. Об этом пишет Martha Stewart.

Декоративные аксессуары

Даже простые шторы можно сделать интересными с помощью красивых карнизов, подхватов или кисточек. Такие детали добавляют интерьеру элегантности без больших затрат.

Полупрозрачный лен полупрозрачный лен

Льняные прозрачные шторы – легкие и современные. Они пропускают свет, но одновременно добавляют комнате мягкости и уюта.

Шторы от потолка до пола

Длинные шторы визуально увеличивают высоту комнаты и делают пространство дороже на вид. Дизайнеры советуют, чтобы ткань едва касалась пола.

Глубокие "ценные" цвета

Темно-синие, изумрудные или бордовые шторы добавляют гостиной глубины и роскоши. Особенно хорошо они выглядят в сочетании с бархатной мебелью.

Шторы не только на окнах

Тканевые панели можно повесить даже на глухую стену. Это добавляет комнате уюта и может скрыть недостатки интерьера.

Вышитые прозрачные шторы с вышивкой

Легкая вышивка на полупрозрачной ткани красиво рассеивает дневной свет и создает мягкое сияние в комнате.

Французские складки и отделка

Для классических гостиных дизайнеры часто выбирают шторы с французскими складками и декоративной лентой или кантом.

Короткие шторы с отделкой

Если нет места для длинных моделей, можно выбрать шторы до подоконника. Они тоже стильные на вид и экономят пространство.

Тон в тон со стенами

Шторы, которые немного отличаются от цвета стен, дорогие на вид и не выходят из моды.

Яркие узоры и орнаменты

Принты и орнаменты могут стать главным акцентом в нейтральной гостиной и сделать интерьер более живым.

Сочетание штор и ролетов

Римские шторы или бамбуковые ролеты вместе с классическими шторами помогают лучше контролировать свет и добавляют многослойности интерьеру.

Шторы со складками

Такие модели аккуратные и элегантные. Лучше всего они подходят к простым металлическим карнизам.

Шторы на рельсовых системах

Современный вариант – шторы на скрытых потолочных рейках. Они минималистичны на вид и делают комнату светлее и просторнее.

Как оформить окна на кухне без штор и жалюзи?

Обновить кухню без ремонта можно, просто изменив оформление окон. Вместо штор и жалюзи дизайнеры все чаще используют оконную пленку или полки перед окном.

Оконная пленка наклеивается на стекло, добавляет приватности, защищает от солнца и делает интерьер более современным и минималистичным. Она недорогая, но иногда может желтеть или сложно клеиться.

Полки перед окном дают дополнительное место для растений и декора, делают кухню более "живой", но могут немного уменьшать свет и требуют аккуратного оформления.

Оба варианта позволяют обновить интерьер без ремонта.