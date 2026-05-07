Все имели их в 90-х: какой тренд на шторы возвращается в 2026 году
- Пелметы, декоративные конструкции над окнами, возвращаются в тренды благодаря ностальгии по интерьерам 90-х.
- Дизайнеры рекомендуют использовать различные ткани и текстуры, в частности цветочные принты, для создания уютной атмосферы.
Интерьеры 1990-х обладают особым уютом, который сегодня снова вызывает восхищение. Нейтральные цвета делали пространство комфортным, многослойные ткани добавляли тепла и текстуры, а крупная мебель создавала ощущение настоящего "живого" дома.
С возвращением ностальгического декора и популярностью тренда на максимальный уют дизайнеры все чаще обращаются к идеям из 90-х. Одним из таких трендов стали пелметы – декоративные конструкции над окнами, которые скрывают карнизы и крепления для штор. Об этом пишет Homes and gardens.
Почему снова появился спрос на пелметы?
Дизайнер Джеймс Макки называет пелметы "вишенкой на торте" в оформлении комнаты, ведь они помогают подчеркнуть атмосферу интерьера.
Есть мягкие пелметы из ткани и жесткие коробчатые варианты. В классических домах их часто сочетали с пышными шторами и одинаковыми узорами.
Красный пелмет добавляет контраста и насыщенности этому маленькому окну в ванной комнате, превращая его в беззаботную альковую / Фото Farrow & Ball
Сегодня же этот тренд возвращается из-за отказа от слишком минималистичных и "стерильных" интерьеров. Дизайнеры все чаще выбирают пространства с текстурами, слоями тканей и деталями, которые создают ощущение уюта и индивидуальности.
Пелметы добавляют комнате мягкости, фактурности и характера. Они могут подойти почти любому помещению – от гостиной до ванной комнаты. Для более традиционного стиля подойдут мягкие тканевые модели, а для современного интерьера – сдержанные коробчатые конструкции.
Насыщенная зеленая штора-пелмет превращает дверь этого входа в роскошный элемент, привлекающий внимание / Фото Uns Hobbs
В современных интерьерах пелметы часто имеют более простые формы, чем в 1970-х или 1990-х годах. Они добавляют уюта, но не перегружают пространство. Особенно популярными стали полосатые ткани, цветочные принты, лен и текстурированные материалы.
Пелмет из шторы с яркой цветочной тканью добавляет игривости этой традиционной гостиной и превращает место у окна на заметный акцент интерьера / Фото Matt Clayton
Дизайнер Элизабет Стенгоуп советует устанавливать пелметы выше и шире окна – это визуально делает комнату просторнее, а потолок выше. Также важно сочетать их с линиями потолка, карнизами или мебелью, чтобы декор был как часть архитектуры комнаты.
Нейтральные шторы с пелметом деликатно обрамляют высокие окна в этой гостиной / Фото Chris Horwood / James Mackie
Какие шторы сейчас популярны?
Шторы в гостиной – это не только декор, но и способ сделать комнату уютной, светлее или наоборот – защитить от солнца и посторонних взглядов. Дизайнеры советуют использовать различные варианты – от легких полупрозрачных тканей до ярких акцентных моделей. Об этом пишет Martha Stewart.
Декоративные аксессуары
Даже простые шторы можно сделать интересными с помощью красивых карнизов, подхватов или кисточек. Такие детали добавляют интерьеру элегантности без больших затрат.
Полупрозрачный лен полупрозрачный лен
Льняные прозрачные шторы – легкие и современные. Они пропускают свет, но одновременно добавляют комнате мягкости и уюта.
Шторы от потолка до пола
Длинные шторы визуально увеличивают высоту комнаты и делают пространство дороже на вид. Дизайнеры советуют, чтобы ткань едва касалась пола.
Глубокие "ценные" цвета
Темно-синие, изумрудные или бордовые шторы добавляют гостиной глубины и роскоши. Особенно хорошо они выглядят в сочетании с бархатной мебелью.
Шторы не только на окнах
Тканевые панели можно повесить даже на глухую стену. Это добавляет комнате уюта и может скрыть недостатки интерьера.
Вышитые прозрачные шторы с вышивкой
Легкая вышивка на полупрозрачной ткани красиво рассеивает дневной свет и создает мягкое сияние в комнате.
Французские складки и отделка
Для классических гостиных дизайнеры часто выбирают шторы с французскими складками и декоративной лентой или кантом.
Короткие шторы с отделкой
Если нет места для длинных моделей, можно выбрать шторы до подоконника. Они тоже стильные на вид и экономят пространство.
Тон в тон со стенами
Шторы, которые немного отличаются от цвета стен, дорогие на вид и не выходят из моды.
Яркие узоры и орнаменты
Принты и орнаменты могут стать главным акцентом в нейтральной гостиной и сделать интерьер более живым.
Сочетание штор и ролетов
Римские шторы или бамбуковые ролеты вместе с классическими шторами помогают лучше контролировать свет и добавляют многослойности интерьеру.
Шторы со складками
Такие модели аккуратные и элегантные. Лучше всего они подходят к простым металлическим карнизам.
Шторы на рельсовых системах
Современный вариант – шторы на скрытых потолочных рейках. Они минималистичны на вид и делают комнату светлее и просторнее.
Как оформить окна на кухне без штор и жалюзи?
Обновить кухню без ремонта можно, просто изменив оформление окон. Вместо штор и жалюзи дизайнеры все чаще используют оконную пленку или полки перед окном.
Оконная пленка наклеивается на стекло, добавляет приватности, защищает от солнца и делает интерьер более современным и минималистичным. Она недорогая, но иногда может желтеть или сложно клеиться.
Полки перед окном дают дополнительное место для растений и декора, делают кухню более "живой", но могут немного уменьшать свет и требуют аккуратного оформления.
Оба варианта позволяют обновить интерьер без ремонта.